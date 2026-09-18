Thông tư 30/2026 siết quy định đăng kiểm: Chủ xe cần khắc phục sớm lỗi túi khí Takata

Có thể xác định xe thuộc diện ảnh hưởng thông qua số nhận dạng phương tiện (VIN). Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng và chuyển nhượng, thông tin về chương trình triệu hồi có thể chưa đến được người đang trực tiếp sử dụng xe.

Vì vậy, Toyota Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Thu phí tự động (VETC) để đưa cảnh báo đến người dùng qua những kênh quen thuộc, đồng thời hướng dẫn chủ xe tra cứu và thực hiện thay thế miễn phí.

Bức tranh nguy hiểm từ 16.000 cụm bơm túi khí Takata

Túi khí là một trong những trang bị an toàn bị động quan trọng trên ô tô, có nhiệm vụ giảm thiểu chấn thương cho người ngồi trên xe khi xảy ra va chạm. Tuy nhiên, với một số cụm bơm khí Takata thuộc diện triệu hồi, chính thời điểm túi khí cần phát huy tác dụng lại có thể làm phát sinh nguy cơ mất an toàn.

Sau nhiều năm triển khai triệu hồi, Việt Nam vẫn còn hàng chục nghìn phương tiện chưa thực hiện thay thế túi khí Takata.

Theo các tài liệu điều tra và thông tin an toàn do cơ quan An toàn giao thông đường bộ Mỹ (NHTSA) công bố cho biết việc sản xuất không đúng quy cách có thể khiến túi khí Takata bị hơi ẩm xâm nhập theo thời gian. Trong trường hợp xe gặp tai nạn và hệ thống túi khí được kích hoạt, tùy theo từng hoàn cảnh, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong quá lớn và dẫn đến khả năng cụm bơm khí bị nứt vỡ, các mảnh kim loại của bơm khí có thể bắn văng ra xuyên qua túi khí đã được bơm phồng, dẫn đến nguy cơ gây chấn thương nghiêm trọng cho hành khách trong xe.

Tháng 6/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia dẫn báo cáo của VAMA cho biết khoảng 137.000 xe thuộc diện triệu hồi túi khí Takata; hơn 86.000 xe đã được kiểm tra và thay thế, đạt trên 60%. Từ các con số này, có thể tính ra khoảng 51.000 xe chưa hoàn tất chương trình tại thời điểm công bố.

Riêng Toyota Việt Nam, theo số liệu doanh nghiệp cung cấp cho chương trình, còn khoảng 16.000 xe chưa hoàn thành việc kiểm tra, thay thế. Nhóm được khuyến cáo tra cứu gồm Vios, Yaris và Corolla Altis có thời gian sản xuất trong giai đoạn 2008-2014 . Tuy nhiên, mẫu xe và năm sản xuất chỉ là thông tin định hướng; kết quả kiểm tra bằng số VIN trên công cụ chính thức của Toyota Việt Nam mới là căn cứ xác định một phương tiện cụ thể có thuộc diện ảnh hưởng hay không.

Danh sách VIN có sẵn, nhưng người đang cầm lái có thể đã thay đổi

Với một chương trình triệu hồi kéo dài nhiều năm, thách thức không chỉ nằm ở việc xác định phương tiện bị ảnh hưởng mà còn ở khả năng đưa thông tin đến đúng người đang trực tiếp quản lý và sử dụng xe.

Hơn 16.000 chiếc xe Toyota nằm trong diện triệu hồi túi khí Takata vẫn đang lưu thông mỗi ngày.

Các xe này được sản xuất từ hơn một thập kỷ trước có thể đã qua chuyển nhượng, thay đổi địa bàn sử dụng hoặc không còn được bảo dưỡng thường xuyên tại hệ thống đại lý chính hãng. Vì vậy, thông tin liên hệ được lưu tại thời điểm mua xe hoặc trong những lần bảo dưỡng trước đây có thể không còn phù hợp với chủ xe hiện tại. Thư mời hoặc cuộc gọi đã được gửi đến chủ sở hữu ban đầu chưa chắc đã tiếp cận được người đang trực tiếp cầm lái.

Khoảng trống thông tin này phần nào lý giải vì sao một số phương tiện vẫn chưa hoàn thành chương trình dù nhà sản xuất đã nhiều lần phát đi thông báo triệu hồi. Người mua xe đã qua sử dụng có thể không biết phương tiện của mình từng nằm trong danh sách cảnh báo; trong khi chiếc xe vẫn vận hành bình thường, không biểu hiện dấu hiệu bất thường, khiến việc kiểm tra tiếp tục bị trì hoãn.

Quy định đăng kiểm tạo thêm động lực để chủ xe kiểm tra sớm

Trong khí đó, thông tư 30/2026 của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ 1/7/2026, quy định hồ sơ không được coi là đạt yêu cầu khi xe có lỗi có khả năng gây nguy hiểm, đã được nhà sản xuất triệu hồi, được công bố trên hệ thống Cục Đăng kiểm Việt Nam nhưng chưa khắc phục; ngoại lệ là người nộp hồ sơ xuất trình tài liệu chứng minh đã hoàn thành khắc phục do nhà sản xuất hoặc đơn vị được ủy quyền cấp.

Theo Thông tư 30/2026/TT-BXD, những chiếc xe nằm trong diện triệu hồi nếu không hoàn tất khắc phục sự cố sẽ chính thức không đủ điều kiện hoàn thành thủ tục đăng kiểm.

Quy định mới không chỉ bổ sung một yêu cầu trong quá trình kiểm định mà còn nhấn mạnh trách nhiệm xử lý kịp thời những vấn đề có thể ảnh hưởng đến an toàn. Với chủ xe, việc chủ động kiểm tra và hoàn thành chương trình triệu hồi trước hết là để loại bỏ rủi ro tiềm ẩn cho bản thân và người đồng hành; đồng thời giúp hạn chế những vướng mắc có thể phát sinh khi thực hiện thủ tục kiểm định nếu phương tiện thuộc trường hợp nêu trên.

Thêm điểm chạm số để đưa cảnh báo đến gần hơn với người sử dụng xe

Trong bối cảnh đó, Toyota Việt Nam và VETC đã phối hợp triển khai các hoạt động truyền thông nhằm đưa cảnh báo đến gần hơn với cộng đồng chủ xe, đồng thời khuyến khích người dùng chủ động tra cứu và thực hiện chương trình nếu phương tiện thuộc diện ảnh hưởng.

Nếu thuộc diện ảnh hưởng, xe sẽ được thay thế cụm bơm khí túi khí miễn phí theo chính sách của Toyota Việt Nam.

Toàn bộ chi phí kiểm tra và thay thế cụm bơm túi khí Takata đối với các xe Toyota thuộc chương trình, trong đó có Vios, Yaris và Corolla Altis, được Toyota Việt Nam thực hiện hoàn toàn miễn phí. Sự bổ trợ giữa hai bên giúp thu hẹp khoảng cách từ khi thông tin triệu hồi được phát đi đến khi người đang sử dụng xe thực sự nhìn thấy cảnh báo và thực hiện hành động cần thiết.

Theo phương án triển khai, VETC phối hợp theo hướng đưa khuyến cáo tra cứu VIN tới chủ xe qua các kênh số mà họ vốn sử dụng thường xuyên, thay vì chỉ trông vào thông báo gửi theo địa chỉ cũ… Nội dung cảnh báo đồng thời cung cấp hướng dẫn tra cứu số VIN, kiểm tra tình trạng phương tiện và lựa chọn đại lý Toyota phù hợp để đăng ký lịch hẹn ưu tiên.

Cách tiếp cận đa kênh này giúp rút ngắn hành trình từ khi chủ xe tiếp nhận cảnh báo đến khi hoàn tất kiểm tra và thay thế linh kiện. Thời gian thay thế linh kiện dự kiến khoảng 60 phút, tùy từng mẫu xe và tình trạng thực tế. Chính sách ưu tiên tiếp nhận dành cho khách hàng VETC cũng góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, giúp chủ xe sớm hoàn thành chương trình triệu hồi và hạn chế những vướng mắc có thể phát sinh trong quá trình đăng kiểm.

Chủ xe cần làm gì?

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình, chủ xe Toyota Vios, Yaris, Corolla Altis (2008 - 2014) nên thực hiện ngay quy trình 2 bước sau:

Bước 1 - Truy cập công cụ kiểm tra chính thức của Toyota Việt Nam tại https://www.toyota.com.vn/dich-vu/kiem-tra-vin và nhập đầy đủ số VIN để kiểm tra xe có thuộc diện triệu hồi túi khí Takata hay không.

Bước 2 - Đặt lịch và đưa xe đến đại lý: Nếu kết quả cho thấy xe thuộc diện triệu hồi, đăng ký tại liên kết do VETC công bố: https://vetc.com.vn/vetc-x-toyota:-thong-bao-chuong-trinh-trieu-hoi-tui-khi-takata-danh-cho-chu-xe-toyota-n383.html hoặc liên hệ đại lý Toyota gần nhất để đặt lịch trước. Đại lý sẽ kiểm tra và thực hiện chương trình hoàn toàn miễn phí theo chính sách của Toyota Việt Nam.

Thời gian thực hiện có thể khác nhau tùy mẫu xe và tình trạng thực tế.

Kênh hỗ trợ: Toyota Việt Nam: 1800 1524 hoặc VETC: 1900 6010

Một điểm chạm số chỉ thật sự có giá trị khi đưa người dùng tới hành động. Sự phối hợp giữa VETC và Toyota hướng tới mục tiêu giúp thêm nhiều phương tiện hoàn tất khắc phục trước khi rủi ro có cơ hội xảy ra.