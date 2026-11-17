Tin nhắn giữa Nguyễn Hồ Quang Tú bạn

Liên quan đến vụ việc, những ngày qua có nhiều thông tin trái chiều về cái chết của nam sinh này. Theo lời người thân Hồ Xuân Q., ngày 7-11, sau khi tham gia đại hội đoàn tại trường đang theo học đóng tại phường Vinh Phú (Nghệ An), Q. chạy xe máy về quê. Do lo sợ bố mẹ trách việc tự ý đi xe máy, em gửi xe tại nhà Kiệt (một người bạn trong làng).

Chiều 8-11, Q. xin phép gia đình sang nhà Kiệt ngủ lại để thuận tiện cho việc đi học vào sáng hôm sau. Theo hình ảnh trích xuất camera an ninh tại nhà Kiệt, khoảng 1 giờ 30 ngày 9-11, Tú và Nhật Anh (bạn của Tú) đến rủ Q. đi chơi. Đến 4 giờ 45 cùng ngày, Q. gọi điện cho một người bạn tên Hiếu, người cùng quê, nhờ mang cặp sách đến lớp.

Trưa 9-11, gia đình gọi điện hỏi thăm nhưng không liên lạc được với Q. Thông qua tài khoản iCloud mà Q. dùng chung trên điện thoại với anh trai, gia đình xác định vị trí cuối cùng của nam sinh này ở khu vực ngã tư Xuân Liên (phường Quỳnh Mai), cách nhà khoảng 4km. Sau đó, người thân của Hồ Xuân Q. liên hệ với thầy cô, bạn bè và được biết nam sinh này không đến lớp nên vào khu vực TP Vinh (cũ) để tìm kiếm.

Chiều cùng ngày, người thân tìm đến phòng trọ của Q., gặp Nguyễn Hồ Quang Tú (2007, trú cùng phường, ở cùng phòng trọ, học cùng trường) cùng một số người ở chung phòng nhưng nhận được câu trả lời không biết Q. đang ở đâu. Người nhà của nam sinh Q. cũng nhiều lần gọi điện hỏi Tú về tung tích của Q. nhưng nhận được những câu trả lời không thống nhất.

Ban đầu, Tú phủ nhận việc gặp Q., sau đó mới thừa nhận cả hai đi cùng nhau. Đáng chú ý, khoảng 21 giờ 30 ngày 9-11, Tú nhắn tin cho Nhật Anh với nội dung: “Tao lỡ làm Q. rơi xuống biển rồi”. Tin nhắn này khiến gia đình Q. bàng hoàng, đề nghị Nhật Anh liên hệ Tú để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, trong những lần trao đổi sau đó, Tú tiếp tục đưa ra các địa điểm khác nhau về nơi Q. gặp nạn, khiến người thân càng thêm lo lắng. Đến 17 giờ cùng ngày, gia đình đến Công an phường Quỳnh Mai trình báo việc Q. mất tích.

Thông tin ban đầu Nguyễn Hồ Quang Tú khai với cơ quan chức năng, trước khi quay lại trường, Tú rủ Q. uống rượu. Khoảng 4 giờ ngày 9-11, Tú điều khiển xe máy chở Q. từ quê vào trường theo tuyến đường ven biển, khi đến địa phận xã Hải Châu thì gặp tai nạn. Do đường vắng người, thấy Q. bị thương nặng nên Tú tiếp tục điều khiển xe chở bạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi di chuyển khoảng 2km, đến khu vực cầu Lạch Vạn thì phát hiện Q. đã bất tỉnh. Do hoảng sợ, Tú đã thả Q. xuống sông. Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo anh Nguyễn Đình Minh Phương (chủ quán nơi H.X.Q., Nguyễn Hồ Quang Tú và Nhật Anh nhậu trước khi xảy ra vụ việc) cho hay, khoảng 2 giờ 30 ngày 9-11, Nhật Anh đến quán, sau đó Tú có mặt. Đến khoảng 4 giờ, Q. mới đến. Nhưng Q. chỉ uống khoảng 2 lon bia còn Nhật Anh và Tú uống nhiều hơn. Trong suốt cuộc nhậu, cả ba vẫn trò chuyện bình thường, không to tiếng hay xảy ra mâu thuẫn. Đến 4 giờ 45 phút, nhóm thanh toán tiền, sau đó rời quán.

Theo người thân của nam sinh này, Q. rất ngoan hiền, biết phụ giúp bố mẹ. Sau khi tốt nghiệp THPT, em theo học tại Trường Cao đẳng nghề với mong sớm có việc làm để đỡ đần gia đình. Q. thuê trọ gần trường cùng ba người khác, thường về nhà vào dịp cuối tuần. Người thân của Q. mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ diễn biến vụ việc, nguyên nhân tử vong và trách nhiệm của những người liên quan.