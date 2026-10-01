Thông tin vụ xả súng tại doanh nghiệp ở Mỹ

AP dẫn thông tin từ cảnh sát cho biết, một người đàn ông đã nổ súng bắn 3 đồng nghiệp khi xảy ra xô xát tại một doanh nghiệp ở miền bắc bang Virginia hôm 30/9 (giờ địa phương). Vụ xả súng khiến 2 người thiệt mạng, nghi phạm sau đó tự sát trong cuộc đối đầu với cảnh sát trên một tuyến đường cao tốc liên bang.

"Marvin Grant, 37 tuổi, đến từ Charlotte, bang Bắc Carolina, đã nổ súng tại một doanh nghiệp cho thuê thiết bị ở Manassas, cách thủ đô Washington D.C. khoảng 50 km về phía Tây Nam", Cảnh sát trưởng thành phố Manassas Doug Keen cho biết tại cuộc họp báo.

Trước đó, một vụ nổ súng xảy ra ở trung tâm thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Mỹ, ngày 2/9/2026. Ảnh: AP/Ellen Schmidt.

Ông Keen xác nhận 2 nạn nhân thiệt mạng là Richard Lamont, 48 tuổi, và Christopher Serrano, 33 tuổi. Một nạn nhân khác đang được điều trị tại bệnh viện ở Fairfax và hiện trong tình trạng ổn định.

"Sau khi gây án, Grant đã bỏ trốn bằng ô tô và các điều tra viên đã lần theo tín hiệu điện thoại di động của nghi phạm đến khu vực Harrisonburg. Grant dừng xe trên đường cao tốc I-81 tại Augusta và tự sát trong lúc đối đầu với cảnh sát bang Virginia", ông Keen thông tin. Theo thông báo của cảnh sát bang, các sĩ quan không sử dụng vũ lực trong vụ việc này.

Động cơ của vụ xả súng hiện vẫn chưa được làm rõ. Các nhà chức trách đang mở cuộc điều tra vụ việc, ông Keen nói thêm.

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Nguồn video: VTV