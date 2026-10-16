Thông tin vụ việc học sinh bị ngã sau giờ tan học dẫn đến tử vong

Trường tiểu học An Dương nơi diễn ra sự việc.

Ngày 16/10, UBND phường An Dương, TP Hải Phòng thông tin, bé N.M.T (SN 2020) là học sinh lớp 1A6, Trường tiểu học An Dương bị ngã tại khu vực vườn hoa trong trường và tử vong sau đó.

Cụ thể, sau khi tan học lúc 16 giờ 50 phút ngày 15/10, trong khi chờ phụ huynh đến đón, em N.M.T chơi tại khu vực vườn hoa gần ghế đá, đến khoảng 17 giờ 10 phút không may em bị ngã, vùng đầu bị thương chảy máu. Ban Giám hiệu, giáo viên và những người có mặt đã sơ cứu, thông báo cho gia đình và đưa học sinh đến Trung tâm Y tế An Dương để kiểm tra, cấp cứu.

Khi được bác sĩ của Trung tâm Y tế phường An Dương thông báo tình hình sức khoẻ của cháu không tốt, gia đình và nhà trường đã chuyển cháu đến Bệnh viện Nhi Đức Hải Phòng để tiếp tục cứu chữa. Tuy nhiên cháu đã không qua khỏi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban nhân dân phường đã chỉ đạo Trường tiểu học An Dương phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng xác minh diễn biến sự việc; rà soát camera, hồ sơ trực, người chứng kiến, việc quản lý học sinh sau giờ tan học; hoàn thiện biên bản và báo cáo khách quan, chính xác.

Đồng thời nhà trường rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn trong khuôn viên trường; kịp thời cảnh báo, khắc phục.

Kịp thời chấn chỉnh quy trình quản lý, bàn giao học sinh sau giờ tan học, nhất là đối với học sinh nhỏ tuổi chưa có người thân đến đón; phân công rõ người phụ trách khi phụ huynh đến muộn.

Ngay khi xảy ra sự việc, công an phường phối hợp với các đơn vị và các cơ quan có liên quan khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên nhân.

Các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố Đồng Giới Đông thăm hỏi động viên gia đình; phối hợp với gia đình chuẩn bị hậu sự cho cháu bé.