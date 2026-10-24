Thông tin vụ tai nạn khi bị CSGT truy đuổi ở Đồng Tháp là sai sự thật

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cảnh báo thông tin sai sự thật về vụ tai nạn giao thông được cho là xảy ra trong quá trình lực lượng CSGT truy đuổi người vi phạm tại Đồng Tháp.

Theo thông tin được Cục CSGT đăng tải, ngày 22/10/2026, tài khoản Facebook "Damsan Rčăm" đăng hình ảnh kèm nội dung "Giá phải trả cho hành vi cố tình bỏ chạy khi tham gia giao thông", đề cập đến vụ va chạm giao thông được cho là xảy ra khi lực lượng chức năng truy đuổi người vi phạm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp sau đó khẳng định trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc như nội dung bài đăng đang lan truyền trên mạng xã hội.

Cơ quan chức năng cảnh báo thông tin về vụ tai nạn khi truy đuổi người vi phạm ở Đồng Tháp đang lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. (Ảnh Cục CSGT)

Cơ quan chức năng cho biết, việc đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng có thể gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi pháp luật và tình hình an ninh, trật tự.

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh nguồn phát tán thông tin để xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Cục CSGT khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, ưu tiên theo dõi các nguồn tin chính thống; không đăng tải, chia sẻ hoặc lan truyền nội dung chưa được kiểm chứng, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.