Thông tin vụ tai nạn giao thông liên quan nữ điều dưỡng

Ngày 11/11, Công an Thanh Hóa đã chính thức thông tin về vụ việc. Sau khi rà soát, thẩm định toàn diện hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại phường Quảng Phú ngày 5/5/2026, Công an tỉnh Thanh Hóa khẳng định không có việc cán bộ công an cho ký khống giấy trắng; quá trình điều tra, khởi tố và thực hiện các thủ tục tố tụng được tiến hành theo đúng quy định pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 4/11/2026, tài khoản Facebook mang tên “Lợn Rừng Quảng Thành” liên tiếp đăng tải các bài viết, video phản ánh về quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành các hoạt động tố tụng đối với Phạm Thị Hạnh (sinh năm 2007, trú tại tổ dân phố Tân Trọng, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa).

Những nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý, tương tác và bình luận của cộng đồng mạng, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều về vụ việc.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương kiểm tra, xác minh, đồng thời rà soát, thẩm định toàn diện hồ sơ vụ án nhằm làm rõ từng nội dung được phản ánh trên mạng xã hội.

Kết quả xác minh cho thấy, thông tin về việc cán bộ công an cho ký khống giấy trắng là không đúng sự thật. Các hoạt động điều tra, khởi tố và tống đạt quyết định tố tụng đối với những người liên quan đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Công an tỉnh cũng giao các đơn vị chức năng xác minh, xử lý hành vi đăng tải thông tin sai sự thật theo quy định.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5/5/2026, tại ngã tư giao nhau giữa đường Lê Niệm và đường nội thị, thuộc tổ dân phố Hưng Thọ, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô biển kiểm soát 30K-604.22 do Nguyễn Hữu Tới (sinh năm 1994, trú tại số 97 Tạnh Xá, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển và xe máy điện biển kiểm soát 36MĐ1-634.05 do Phạm Thị Hạnh điều khiển, phía sau chở bà Nguyễn Thị Đua (sinh năm 1950, trú tại phố 1, phường Quảng Phú).

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy điện di chuyển trên đường Lê Niệm theo hướng Nam - Bắc, trong khi ô tô lưu thông trên đường nội thị theo hướng Đông - Tây.

Sau va chạm, bà Nguyễn Thị Đua bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nhưng đã tử vong vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 6/5/2026.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện và thu thập tài liệu, chứng cứ, cơ quan điều tra xác định điểm va chạm đầu tiên nằm giữa mặt trước ba đờ sốc trước, ốp nhựa mặt nạ của ô tô với mặt ngoài ốp nhựa bên phải thân xe và mặt ngoài bên phải tay nâng của xe máy điện.

Căn cứ kết quả khám nghiệm cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định vụ tai nạn xảy ra tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức. Cả hai người điều khiển phương tiện đều có lỗi do không thực hiện đúng quy định khi tham gia giao thông đường bộ, vi phạm điểm d khoản 3 Điều 12 và khoản 2 Điều 22 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Ngày 22/7/2026, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 ban hành các quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can số 411, 412. Tiếp đó, ngày 27/8/2026, cơ quan này ban hành Cáo trạng số 182/CT-VKSNDKV1, đề nghị truy tố các bị can theo quy định pháp luật.

Hiện Tòa án nhân dân khu vực 1 Thanh Hóa đã có lịch xét xử vụ án theo thẩm quyền. Công an khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên mạng xã hội

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua rà soát, thẩm định toàn diện hồ sơ, các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật. Quá trình giải quyết vụ án được tiến hành trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, bảo đảm tính khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan, sai.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định những nội dung do tài khoản Facebook “Lợn Rừng Quảng Thành” đăng tải liên quan đến vụ việc là không đúng sự thật, gây hiểu nhầm trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Để tránh việc các đối tượng lợi dụng vụ việc nhằm đăng tải thông tin xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan chức năng, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo gia đình bị hại chấp hành các quy định của pháp luật. Trường hợp có ý kiến, kiến nghị liên quan đến quá trình giải quyết vụ án, gia đình có thể liên hệ Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với người dân, cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống trước khi đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Không phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng, đặc biệt là các nội dung liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân.