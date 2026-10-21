Thông tin vụ rơi máy bay chiến đấu ở Pháp

AP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Pháp ngày 21/10 cho biết, chiếc máy bay chiến đấu Mirage 2000D gặp nạn khi đang trở về từ một nhiệm vụ vào tối muộn hôm 20/10.

Phi hành đoàn của máy bay gồm một phi công và một sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí thuộc Lực lượng Không quân và Vũ trụ Pháp.

"Một thi thể đã được tìm thấy và công tác tìm kiếm thành viên phi hành đoàn thứ hai vẫn đang tiếp diễn", nguồn tin cho hay.

Cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành.

Một chiếc Mirage 2000D trong bức ảnh được chụp hồi năm 2016. Ảnh: Rob Schleiffert/Wikipedia.

Máy bay Mirage 2000D chuyên thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Chiến đấu cơ 2 chỗ ngồi này được thiết kế để hoạt động trong môi trường phức tạp, Bộ Quốc phòng Pháp cho hay. Nó hỗ trợ các hoạt động không quân thông thường và các nhiệm vụ phô trương sức mạnh.

Trước đó, vào tháng 1/2019, một chiếc Mirage 2000D gặp nạn trong chuyến bay huấn luyện ở độ cao thấp vào ban đêm ở Pháp, khiến cả 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Tháng 7/2021, phi hành đoàn của một chiếc Mirage 2000D khác kịp thời nhảy dù thoát nạn khi máy bay của họ rơi xuống khu vực gần Nancy, Pháp.

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Nguồn video: VTV