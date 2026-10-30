Thông tin vụ lở đá tại điểm du lịch nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ

AP dẫn lời giới chức địa phương cho biết, một phần khối đá đổ sụp ở vùng Goreme thuộc Cappadocia hôm 29/10. Theo Thống đốc Huseyin Kok, những trận mưa lớn gần đây có thể là nguyên nhân gây ra vụ sạt lở, xảy ra ngay gần bãi đậu xe ở lối vào khu vực này.

Vụ lở đá khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Các đội cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Kênh tin tức HaberTurk chiếu cảnh máy móc hạng nặng di chuyển những tảng đá lớn khỏi chân vách đá.

Các đội cứu hộ làm việc tại hiện trường sau vụ sạt lở một phần khối đá núi lửa ở Cappadocia, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 29/10/2026. Ảnh: Turan Bulut/IHA/AP.

"Đây là một sự việc đáng buồn. Chúng tôi hy vọng sẽ không có thêm thương vong", Thống đốc Huseyin Kok phát biểu, cho biết thêm rằng 2 nạn nhân thiệt mạng là công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng Tư pháp Akin Gurlek cho biết nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ việc.

Cappadocia, nằm ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ, là một Di sản thế giới được UNESCO công nhận, nổi tiếng với những khối đá kỳ lạ và các thành phố cổ dưới lòng đất. Đây là một trong những địa điểm du lịch được du khách ghé thăm nhiều nhất ở nước này.