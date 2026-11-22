AP đưa tin, đám cháy bùng phát tại nhà máy PT Fonusa Agung Mulia ở Serang, tỉnh Banten, Indonesia, vào khoảng 17 giờ chiều ngày 21/11.

"Ngọn lửa bao trùm nhà máy 3 tầng, tạo ra cột khói đen dày đặc bốc lên. Mảnh vỡ nằm rải rác trên sàn của công trình bị cháy rụi", nguồn tin cho hay.

Rizky Dwianto, một quan chức điều hành tại Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Banten, cho biết 15 xe cứu hỏa đã được triển khai để dập tắt ngọn lửa ở nhiều khu vực của cơ sở này hơn 12 giờ sau khi đám cháy bắt đầu.

Lực lượng cứu hộ đang kiểm tra một nhà máy sản xuất kẹo sau vụ hỏa hoạn ở Cikande, tỉnh Banten, ngày 22/11/2026. Ảnh: Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia (BASARNAS)/AP.

Một đại diện của công ty ngày 22/11 cho biết khoảng 300 công nhân đang có mặt bên trong nhà máy khi đám cháy xảy ra. Ban đầu, 54 người được xác định mất tích, sau đó 15 người được giải cứu.

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia cho biết trong một tuyên bố rằng trong số những người được cứu có 4 công nhân bị thương.

Thi thể của 3 nạn nhân thiệt mạng đã được tìm thấy và chuyển đến bệnh viện để nhận dạng.

Theo truyền thông địa phương, những người sống sót cho biết đám cháy bắt nguồn từ một thiết bị làm mát ở tầng 3.

Mặc dù đám cháy về cơ bản đã được khống chế vào ngày 22/11, lực lượng cứu hỏa vẫn đang tiến hành các hoạt động làm mát trước khi có thể tiếp cận tất cả khu vực của nhà máy, theo lời ông Tubagus Mahfud, Trưởng bộ phận điều hành của Sở cứu hỏa Serang. Các điểm nóng còn lại tập trung ở khu vực trung tâm và phía sau của tòa nhà.

"Chúng tôi đang tiến hành rà soát các khu vực đã được kiểm soát. Một số phần của công trình đã bị sập, trong khi điều kiện ánh sáng kém buộc các nhân viên cứu hỏa phải tiến hành một cách thận trọng”, ông Mahfud nói.

Ông Mahfud cho biết thêm các vật liệu sản xuất trong nhà máy có thể khiến đám cháy bùng phát trở lại, do đó việc hoàn tất các hoạt động làm mát là vô cùng quan trọng.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ hỏa hoạn.