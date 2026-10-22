Thông tin về xe khách chở sinh viên đến khu vực biên giới Campuchia là bịa đặt

Thư xin lỗi của Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2.

Qua xác minh, làm việc với Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2, Công an thành phố Đồng Nai xác địnn sinh viên B.T.H, sinh năm 2008, học viên khóa 20, ngành Cơ điện tử 2, là người cung cấp thông tin ban đầu. Công an cũng cho biết việc bị bắt cóc, đưa đến khu vực biên giới Campuchia là không có thật.

Tại buổi làm việc, H thừa nhận đã tự bịa đặt câu chuyện trên để kể với gia đình và nhà trường. Nguyên nhân xuất phát từ việc H muốn được sử dụng xe mô-tô cá nhân để đi học thay vì đi xe khách nhưng không được gia đình đồng ý, nên đã nghĩ ra câu chuyện nhằm đạt mục đích của mình.

Đối với nhà trường, sau khi tiếp nhận thông tin do sinh viên cung cấp, do nghĩ rằng sự việc là có thật và muốn cảnh báo, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên, ông Hoàng Văn Duyên, Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 đã ký ban hành thông báo.

Sau khi làm việc với Cơ quan Công an, sinh viên H đã nhận thức hành vi sai trái, đồng thời cam kết và xin lỗi gia đình, nhà trường về việc làm của mình.

Tối cùng ngày, Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 đã có thư xin lỗi. Trong thư có đoạn, Ban Giám hiệu nhà trường Lilama chân thành xin lỗi quý phụ huynh, học sinh, sinh viên và nhân dân vì đăng thông tin sai sự thật. Đây là bài học đắt giá cho Ban Giám hiệu nhà trường.

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 sẽ họp kiểm điểm để xác định trách nhiệm cá nhân mà có hình thức xử lý.