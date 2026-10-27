Thông tin về vụ cháy cửa hàng gas ở Hải Phòng

Theo đó, hồi 17 giờ 16 ngày 27/10/2026, Trung tâm 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hải Phòng) nhận được tin báo về việc xảy ra vụ cháy cửa hàng gas ở địa chỉ số 122 Trại Lẻ, phường Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm 114 đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp Công an phường Lê Chân khẩn trương tiếp cận hiện trường; đồng thời thông báo cho cơ quan Điện lực khu vực để phối hợp xử lý, cắt điện đảm bảo an toàn.

Hiện trường vụ cháy cửa hàng gas ở phường Lê Chân, TP. Hải Phòng.

Tại hiện trường, lực lượng PCCC đã triển khai các phương án dập lửa và khoanh vùng sự cố, ngăn chặn nguy cơ cháy lan đối với mặt hàng gas đặc thù.

Đến 17 giờ 50 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt toàn và không gây thiệt hại về người.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy theo quy định.