Thông tin về vụ "bắt cóc" trẻ em tại xã Vĩnh Thuận, Hải Phòng lan truyền trên các trang mạng xã hội là sai sự thật.

Đây là thông tin được Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thuận, thành phố Hải Phòng khẳng định sáng 25/11.

Ông Đinh Phú Hiếu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thuận, cho biết khoảng 16 giờ ngày 24/11, một nhóm 14 người (gồm 5 nam và 9 nữ) đi ôtô 16 chỗ dừng tại khu vực thôn Nội Thắng, xã Vĩnh Thuận. Ba người phụ nữ trong nhóm đến sân bóng, trò chuyện với nhóm cháu nhỏ đang chơi, hướng dẫn các cháu nắm tay nhau thành vòng tròn, hát, ghi hình và nói sẽ cho tiền, quà; một người phụ nữ trong nhóm dẫn hai cháu về phía ôtô để lấy tiền cho cả nhóm.

Sự việc trên làm các cháu nhỏ sợ hãi người lạ, vội vàng đi gọi, báo người dân dẫn đến hiểu nhầm là hành động lừa đảo, bắt cóc trẻ em, đã tập trung đông người, giữ nhóm người trên và đưa về trụ sở Ủy ban nhân dân xã Giang Biên cũ để Công an xã đến giải quyết.

Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, sau khi nhận tin báo, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo, Công an xã và các cơ quan chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường, tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo an ninh trật tự và đưa những người liên quan về trụ sở Công an xã để làm rõ vụ việc.

Công an xã Vĩnh Thuận đã phối hợp với các phòng chức năng của Công an thành phố, Ban Tôn giáo và Dân tộc Sở Nội vụ làm rõ mục đích chuyến đi của 13 người trên thuộc hoạt động của một số hội nhóm Tin Lành có đăng ký hoạt động, phối hợp đi cầu nguyện tuần hành tại xã Vĩnh Bảo, khi dừng chân tại khu vực xã Vĩnh Thuận thì tiếp cận các cháu nhỏ để tuyên truyền về Hội thánh.

Vụ việc trên hoàn toàn không phải là vụ việc "bắt cóc" như trên các trang mạng và một số cá nhân chia sẻ. Vụ việc không có thương tích về người và thiệt hại tài sản.

Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo Công an xã và các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, vận động nhân dân, ổn định tâm lý gia đình các cháu nhỏ về thông tin sự việc, giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn./.