Thông tin về Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast

Xác định công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, do đó xã Thường Tín đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Việc đưa dịch vụ y tế đến gần dân không chỉ hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện mà còn tạo nền tảng vững chắc bảo đảm an sinh xã hội.