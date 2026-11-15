Thông tin về Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast
Từ 15-17/11/2026, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 17/11/2026./.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thong-tin-ve-tong-thong-cong-hoa-chile-jose-antonio-kast-post1148342.vnp