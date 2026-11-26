Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 2 Điều 7 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025. Cụ thể như sau:

a) Chiến lược, kế hoạch, phương án, hoạt động bảo vệ Tổ quốc, phòng thủ đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; chương trình, dự án, đề án đặc biệt quan trọng;

b) Tổ chức và hoạt động của LLVT nhân dân, lực lượng cơ yếu;

c) Công trình, mục tiêu về quốc phòng, an ninh, cơ yếu; các loại vũ khí, khí tài, phương tiện, vật chất hậu cần quyết định khả năng phòng thủ đất nước, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; sản phẩm mật mã của cơ yếu, mạng liên lạc cơ yếu;

d) Thông tin về quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, cơ yếu, khu quân sự, kho đạn dược, kho vật chất hậu cần, công nghiệp quốc phòng, an ninh.

* Bạn đọc Nguyễn Quốc Thiều ở thôn Sơn Tùng-Phe Ba, xã Đan Điền, TP Huế, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông dành cho người khuyết tật, người cao tuổi được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi quy định tại Điều 17 Nghị định số 98/2026/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

1. Không ưu tiên bán vé cho người khuyết tật, người cao tuổi.

2. Người có trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà không giúp đỡ, sắp xếp chỗ ngồi thuận tiện cho người khuyết tật, người cao tuổi.

3. Từ chối chuyên chở người khuyết tật hoặc từ chối chuyên chở phương tiện, thiết bị hỗ trợ phù hợp của người khuyết tật bằng phương tiện giao thông công cộng.