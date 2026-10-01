Thông tin về phi công bị đồng nghiệp đâm trọng thương trên máy bay FlyDubai

Khu vực check-in của hãng hàng không FlyDubai tại sân bay quốc tế Ben Gurion gần Tel Aviv, Israel, ngày 30/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thông tin trên do bác sĩ nha khoa Shota Musaev cho biết. Ông là hành khách trên chuyến bay của Flydubai và đã hỗ trợ phi công bị thương.

Ông Musaev kể lại rằng ông chạy về phía buồng lái và thấy kẻ tấn công đang đè lên phi công dưới sàn và dùng dao đâm người này. Sau đó, ông lập tức chạy đến hỗ trợ phi công và kinh hãi vì lo phi công sẽ tử vong.

Ông nói: “Tôi bắt đầu hỗ trợ phi công vì ông mất rất nhiều máu và trong tình trạng rất xấu. Người ông đầy những vết thương ở đầu, ở tay, gần như bị rạch toạc, gần như bị cắt lìa làm đôi”.

Ông Musaev nhớ lại: “Phi công bị thương liên tục cầu nguyện… Tôi nghĩ nếu chúng tôi chậm thêm dù chỉ vài phút, ông ấy đã không qua khỏi. Huyết áp của ông tụt mạnh, đột nhiên mất ý thức và máu ở khắp nơi”.

Ông Musaev cũng giúp khống chế kẻ tấn công trong khi chăm sóc phi công bị thương. Ông đã dùng dây tai nghe và dây rút bằng nhựa để trói kẻ này. Ông cho biết kẻ tấn công không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống và chấp nhận.

Ông Musaev không tìm thấy hung khí và lo ngại có thể xảy ra một vụ tấn công khác trên máy bay. Ông nói: “Đó là lý do chúng tôi bố trí một số người ở nhiều vị trí trong khoang hành khách để nếu có chuyện xảy ra, chúng tôi có thể khống chế những người liên quan”.

Ông Musaev đã nói chuyện với phi công bị thương tên Smit Machchhar, đến từ Ấn Độ. Machchhar, 39 tuổi, là cha của hai người con và sống tại Dubai. “Ông ấy hoàn toàn là một người tử tế”, ông Musaev nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một trong hai phi công trên chuyến bay nói trên đã lên kế hoạch lao máy bay xuống và sát hại hành khách, nhưng thảm họa lớn đã được ngăn chặn. Thủ tướng đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh chuẩn bị ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng khác.

Vụ việc xảy ra khi chiếc máy bay chở 174 hành khách, đa số là người Israel, trong đó có 27 trẻ em, đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại Saudi Arabia sau khi máy bay phát tín hiệu khẩn cấp, ban đầu được cho là do vụ ẩu đả giữa hai phi công trong buồng lái. Israel đã điều các máy bay chiến đấu để ứng phó tình huống.

Hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv, ngày 30/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Thủ tướng Netanyahu đã nói chuyện với một hành khách người Israel. Đây là người đã xông vào buồng lái và tìm cách ngăn phi công đang cố gắng cho máy bay hạ cánh. Một thành viên phi hành đoàn cũng đã vào buồng lái và đã kiểm soát được máy bay.

Trong thông điệp video, ông Netanyahu ca ngợi những người hùng đã thể hiện sự tháo vát và lòng dũng cảm phi thường. Họ đã cứu sống nhiều người và đã ngăn chặn một thảm họa lớn.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết: "Một vụ tấn công khủng bố thánh chiến đã bị ngăn chặn chỉ nhờ vào sự anh hùng của một số hành khách người Israel".

Hiện viên phi công đâm đồng nghiệp của mình đã bị bắt giữ và hiện đang bị chính quyền Saudi Arabia thẩm vấn.