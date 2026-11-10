Thông tin về phát hiện xương người ở Làng đại học TP Hồ Chí Minh

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đang phối hợp Công an phường Linh Xuân cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ phát hiện phần sọ và nhiều bộ phận xương người tại khu vực Làng đại học TP Hồ Chí Minh.

Theo kết quả khám nghiệm pháp y bước đầu, các phần sọ và xương được phát hiện là của nam giới, độ tuổi trung niên. Do thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn lại bộ xương nên việc xác định danh tính nạn nhân gặp khó khăn.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bộ phận xương người nằm rải rác dưới tán cây trứng cá... cách vị trí phát hiện phần sọ vài mét. Trên một nhánh cây gần đó có cột một sợi dây.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tìm thấy một áo khoác màu xanh đậm, bên trong là áo thun ngắn tay màu xanh, quần tây dài và một đôi dép da. Tuy nhiên, nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định danh tính.

Công an đề nghị người dân có thông tin liên quan đến nạn nhân hoặc có người thân mất tích với những đặc điểm nhận dạng nêu trên liên hệ cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, phục vụ công tác xác minh.

Trước đó, chiều qua 9/11, một người dân tên L.N.H.Q (ngụ phường Linh Xuân) trên đường đi giăng lưới bắt cá thì phát hiện một khung xương (hộp sọ), hai khúc xương giống xương cẳng chân người tại bãi đất trống phía sau cổng số 3 một trường đại học, đường Lương Văn Can, khu phố 3, phường Linh Xuân nên trình báo Cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực để khám nghiệm hiện trường. Qua kiểm tra xung quanh vị trí phát hiện phần sọ, Công an phát hiện thêm nhiều bộ phận xương người nằm rải rác cách đó vài mét. Toàn bộ các phần xương sau đó được thu gom, đưa đi giám định để xác định danh tính nạn nhân và phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.