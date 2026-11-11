Thông tin về hai trường hợp sốt xuất huyết Dengue có diễn biến rất phức tạp

Nguy kịch dù thể trạng trước đó hoàn toàn khỏe mạnh

Chiều 11-11, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông báo về việc gần đây, Bệnh viện tiếp nhận điều trị hai trường hợp sốt xuất huyết Dengue có diễn biến rất phức tạp. Đáng chú ý, cả hai bệnh nhân trước đó đều có sức khỏe bình thường, không ghi nhận bệnh lý nền mạn tính.

Trường hợp thứ nhất là nữ bệnh nhân B.H. (53 tuổi, trú tại Hải Phòng), chưa từng mắc sốt xuất huyết. Khoảng 5 ngày trước khi chuyển viện, bệnh nhân sốt cao liên tục 39-40°C, kèm mệt mỏi, buồn nôn, nôn nhiều và đau quặn bụng. Sau khi tự dùng thuốc hạ sốt tại nhà không hiệu quả, người bệnh đến khám tại cơ sở y tế địa phương và được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue. Đáng lo ngại, lượng tiểu cầu giảm sâu và nhanh chóng từ mức 38 G/L xuống 21 G/L, men gan tăng vọt, buộc phải chuyển tuyến gấp.

Theo dõi sát sao tình trạng của người bệnh. Ảnh: Thanh Nguyễn

Tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân vẫn trong tình trạng sốt cao, đau tức nhiều vùng hạ sườn phải,xuất hiện các chấm xuất huyết dưới da tại các vị trí tiêm truyền. Kết quả xét nghiệm chuyên sâu cho thấy tiểu cầu chỉ còn 23 G/L, men gan AST tăng vọt lên tới 1.939 U/L, ALT 804 U/L, kèm theo rối loạn đông máu nghiêm trọng. Bệnh nhân được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng có tổn thương gan cấp và đe dọa biến chứng tuần hoàn.

Một trường hợp khác là nữ bệnh nhân P.L. (23 tuổi, trú tại Hà Nội). Bệnh khởi phát khoảng 7 ngày trước đó với biểu hiện sốt cao từng cơn, rét run, đau đầu dữ dội, đau mỏi toàn thân và rối loạn tiêu hóa. Sau thời gian theo dõi tại cơ sở y tế trước đó, tình trạng không những không cải thiện mà còn diễn tiến bất lợi: Chỉ số tiểu cầu tụt xuống 21 G/L, men gan AST lên tới 1.907 U/L và ALT ở mức 883 U/L.

Diễn biến ca bệnh rất phức tạp. Ảnh: Thanh Nguyễn

Đặc biệt, kết quả siêu âm phát hiện tình trạng tràn dịch màng phổi hai bên và có dịch trong ổ bụng. Đây là minh chứng rõ nét của hiện tượng thoát huyết tương - cơ chế bệnh sinh then chốt khiến thể tích lòng mạch sụt giảm nhanh chóng, đẩy người bệnh vào tình trạng sốc tuần hoàn và suy đa cơ quan nếu không được can thiệp kịp thời.

Giảm sốt là tưởng đã khỏi bệnh

ThS.BS Phạm Văn Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết, sốt xuất huyết Dengue do virus lây truyền chủ yếu qua muỗi Aedes, có thể tấn công bất kỳ ai và diễn biến nặng ở mọi lứa tuổi.

Bác sĩ Phúc lưu ý, trên thực tế, nhiều người chỉ chú ý đến chỉ số tiểu cầu hoặc nhiệt độ cơ thể để đoán định mức độ bệnh. Tuy nhiên, giảm tiểu cầu chỉ là một trong các tiêu chí. Đánh giá mức độ nặng cần xem xét toàn diện các dấu hiệu lâm sàng: mức độ cô đặc máu, huyết áp, mạch, lượng nước tiểu, tình trạng xuất huyết niêm mạc và chức năng các cơ quan nội tạng.

Sốt xuất huyết Dengue thường chuyển nặng vào đúng thời điểm người bệnh bắt đầu hạ sốt. Ảnh: Thanh Nguyễn

“Ở cả hai ca bệnh trên, ngoài lượng tiểu cầu tụt rất thấp, bệnh nhân còn bị tổn thương gan rất nặng nề và rối loạn đông máu. Đây là lời cảnh báo rõ ràng rằng bệnh đã bước vào giai đoạn nguy hiểm, cần theo dõi sát sao từng giờ tại phòng hồi sức tích cực”, Bác sĩ Phúc nhấn mạnh.

Điểm mấu chốt được các chuyên gia lưu ý là: Sốt xuất huyết Dengue thường chuyển nặng vào đúng thời điểm người bệnh bắt đầu hạ sốt, tức từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 kể từ khi khởi phát bệnh. Đây là lúc phản ứng viêm mạch máu gia tăng, gây thất thoát huyết tương ra ngoài gian bào, dẫn đến cô đặc máu, tụt huyết áp và nguy cơ xuất huyết nội tạng. Việc thấy người bệnh cắt cơn sốt rồi lơ là việc theo dõi, tái khám là sai lầm vô cùng tai hại.

Chủ động theo dõi, không tự ý dùng thuốc bừa bãi Các bác sĩ khuyến cáo, người mắc hoặc nghi ngờ mắc sốt xuất huyết điều trị tại nhà cần tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn y tế: nghỉ ngơi hợp lý, bù dịch bằng đường uống (oresol pha đúng tỷ lệ, nước dừa, nước ép hoa quả). Tuyệt đối không tự ý tăng liều thuốc hạ sốt Paracetamol để tránh gây ngộ độc và tăng gánh nặng cho tế bào gan. Đặc biệt, người dân không được dùng các thuốc hạ sốt, chống viêm không steroid nhóm NSAIDs (như Aspirin, Ibuprofen) vì chúng ức chế kết tập tiểu cầu, làm tăng nguy cơ xuất huyết dạ dày, ruột khó cầm. Người bệnh và người nhà cần khẩn trương đến bệnh viện ngay khi phát hiện một trong các dấu hiệu cảnh báo sau: Đau tức nhiều vùng gan hoặc đau bụng dữ dội, liên tục;

Buồn nôn và nôn nhiều lần;

Xuất huyết: chảy máu chân răng, chảy máu cam, đi ngoài phân đen hoặc nôn ra dịch sẫm màu;

Tinh thần li bì, lơ mơ, bứt rứt, vật vã;

Lượng nước tiểu giảm rõ rệt (thiểu niệu), chân tay lạnh, da nổi vân tím hoặc mệt lả.

Để bảo vệ bản thân và cộng đồng, biện pháp căn cơ hàng đầu vẫn là kiểm soát véc-tơ truyền bệnh: Chủ động vệ sinh môi trường sống, đậy kín các dụng cụ chứa nước, loại bỏ phế thải đọng nước để diệt loăng quăng, bọ gậy và duy trì thói quen ngủ màn. Cùng với đó, người dân có thể tham khảo tư vấn của cơ sở y tế dự phòng về việc tiêm vắc xin phòng bệnh để chủ động giảm thiểu rủi ro mắc bệnh và diễn biến nặng./.