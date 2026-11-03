Thông tin về đấu giá quyền sử dụng đất khu đất 20ha phía Đông Quảng trường trung tâm, phường Hoa Lư

Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, UBND phường Hoa Lư đưa ra đấu giá 360 lô đất ở liền kề, tổng diện tích 52.399,2 m², thuộc 16 ô quy hoạch từ LK-01 đến LK-16; mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Diện tích lô từ 114 m² đến 375,1 m²; phổ biến là lô 138 m² (102 lô), 114 m² (79 lô), 121,8 m² (60 lô) và 144,6 m² (40 lô).

Tổng giá khởi điểm hơn 3.000 tỷ đồng với mức giá khởi điểm từ 48.930.00 đồng/m2 - 94.654.000 đồng/m2. Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, dành cho cá nhân đủ điều kiện, công khai trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia.

Hạn nộp hồ sơ, phiếu trả giá và tiền đặt trước là 17 giờ ngày 16/11/2026, buổi công bố giá lúc 8 giờ ngày 19/11/2026.

Đồng chí Cao Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Hoa Lư phát biểu tại hội nghị.

Khu đất nằm ở phía Đông Quảng trường trung tâm (phía Đông Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh), giữa lõi đô thị Hoa Lư (nơi tập trung các cơ quan hành chính, thiết chế văn hóa của tỉnh) trước đây thuộc phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình. Theo Quyết định số 6699/QĐ-UBND ngày 15/10/2026, khu vực quy hoạch rộng khoảng 20,2 ha, phía Bắc giáp đường Đinh Điền và đường Đinh Tất Miễn, phía Nam giáp trạm điện 110 kV, phía Đông giáp đường và đê sông Đáy, phía Tây giáp đường Tôn Đức Thắng.

Quanh khu đất là những công trình, không gian tiêu biểu của đô thị: Trung tâm Hội nghị tỉnh, Nhà khách Tỉnh ủy đang xây dựng, công viên Quảng trường, khu đô thị sinh thái EcoPark; xa hơn về phía sông Đáy là khu đô thị đổi mới sáng tạo theo quy hoạch dự kiến. Từ trục Tôn Đức Thắng (34m), Đinh Tất Miễn (20,5m) và mạng đường nội bộ rộng 15 - 20,5 m, người dân dễ dàng tiếp cận trường học, cơ sở y tế, công trình thể thao và các khu thương mại - dịch vụ.

Sơ đồ khu đất 20ha phía Đông Quảng trường trung tâm, phường Hoa Lư.

Điểm nhấn của khu đất là trục sông cảnh quan. Theo quy hoạch, dòng sông từ Tràng An - Phố cổ Hoa Lư chảy qua Quảng trường, kết nối với khu đô thị sinh thái EcoPark và khu dân cư, tạo thành một dải mặt nước liền mạch nối danh thắng di sản thế giới với các khu đô thị mới.

Nhà ở liền kề được tổ chức theo từng tuyến phố, cao tối đa 7 tầng, mật độ xây dựng tối đa 70% - 85% tùy ô; chiều cao, khoảng lùi, mái và mặt đứng thống nhất; tầng 1 có thể kinh doanh, dịch vụ. Cách tổ chức này phù hợp định hướng xây dựng Đô thị Di sản thiên niên kỷ, gắn khu ở mới với không gian văn hóa, lịch sử của Hoa Lư.