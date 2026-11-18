Qua gần 50 năm hình thành và phát triển, AIPA đã trở thành diễn đàn nghị viện khu vực ngày càng lớn mạnh, đồng hành và gắn bó chặt chẽ với ASEAN trong mọi chặng đường phát triển. AIPA đã có những đóng góp quan trọng, hỗ trợ các chính phủ đưa các thỏa thuận, cam kết hợp tác khu vực vào triển khai, tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi và bảo đảm tiếng nói của người dân được phản ánh trong các quyết sách của ASEAN.

Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47) có chủ đề “Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm” diễn ra ngày 17 và 18/11/2026, tại Manila, Philippines.

Tham dự Đại hội đồng có Lãnh đạo các Nghị viện thành viên các nước ASEAN, Nghị viện các nước Quan sát viên AIPA, Ban Thư ký AIPA, Ban Thư ký ASEAN, cùng các khách mời và đối tác phát triển của AIPA. Đây là kỳ Đại hội đồng đầu tiên kể từ khi ASEAN bắt đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Sự kiện vì thế càng có ý nghĩa quan trọng trong việc đóng góp vào mục tiêu duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy phát triển bền vững và bảo đảm mọi người dân được hưởng lợi từ tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN./.