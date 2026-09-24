Thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo cho 180 đại biểu

Sáng 24-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn mới năm 2026.

Tham dự hội nghị có 180 đại biểu đến từ 27 xã, phường là các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tiêu biểu các tôn giáo; các vị chức sắc là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; lực lượng cốt cán phong trào trong tôn giáo; cán bộ, công chức phụ trách công tác tôn giáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo báo cáo về những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về các nội dung: Những điểm mới của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; cập nhật các quy định pháp luật mới có liên quan đến đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, tổ chức lễ hội, hoạt động tôn giáo, hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo…

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu cũng được phổ biến về an ninh mạng và nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, ngăn chặn việc lợi dụng không gian mạng xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; triển khai các văn bản của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận… của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; góp phần phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân tôn giáo trong tham gia phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.