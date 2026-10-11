Thông tin truyền thông Phật giáo lan tỏa giá trị tốt đẹp của đạo Phật

Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứng minh, chủ tọa Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX và tổng kết 15 năm hoạt động của Ban Thông tin Truyền thông.

Tham dự hội nghị còn có Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Chư tôn đức lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương, Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, lãnh đạo Thành phố Hà Nội, Cư sĩ, Phật tử.

Thay mặt Ban Thông tin truyền thông Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN (nhiệm kỳ 2022-2027) nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 15 năm, có thể khẳng định sự ra đời và hoạt động của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương là một bước phát triển phù hợp với yêu cầu thực tiễn của GHPGVN trong thời đại truyền thông hiện đại.

Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm tham dự Hội nghị.

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển (2012-2026), công tác thông tin, truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã từng bước đổi mới, chuyển dịch từ phương thức truyền thông truyền thống sang mô hình truyền thông đa nền tảng, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và thích ứng với xu thế chuyển đổi số.

Phát biểu với hội nghị, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN cho rằng, qua ba nhiệm kỳ hoạt động, Ban Thồng tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN đã từng bước xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống truyền thông Phật giáo từ Trung ương đến các địa phương và cơ sở có hiệu quả. Đội ngũ nhân sự ngày càng được mở rộng; phương thức tổ chức, hoạt động không ngừng đổi mới; các sản phẩm truyền thông ngày càng đa dạng về loại hình, từ báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử đến các nền tảng mạng xã hội, góp phần hình thành mạng lưới truyền thông Phật giáo có tính kết nối và lan tỏa rộng rãi.

Thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền và các sản phẩm truyền thông, hình ảnh, hoạt động Phật sự cùng những giá trị nhân văn, đạo đức tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam ngày càng được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần khẳng định vai trò đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần nhập thế và đóng góp tích cực của Phật giáo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Ban đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội, chủ động truyền thông các hoạt động Phật sự trọng tâm; đồng hành cùng Giáo hội trong công tác tổ chức và truyền thông Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Phật giáo các tỉnh, thành phố; đồng thời chuẩn bị các điều kiện truyền thông phục vụ Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Đặc biệt, năm 2025, Ban được Giáo hội giao làm đầu mối triển khai công tác thông tin, truyền thông và báo chí phục vụ Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025. Việc phối hợp tổ chức, xây dựng và vận hành Trung tâm Báo chí, cung cấp thông tin, hình ảnh, video và tư liệu chính thức cho các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế là một dấu ấn quan trọng trong quá trình chuyên nghiệp hóa công tác truyền thông Phật giáo.

Cùng với đó, Giải Báo chí Phật giáo toàn quốc, được Ban tham mưu xây dựng và tổ chức từ năm 2024, đã trở thành một dấu ấn nổi bật. Đây là lần đầu tiên Giáo hội tổ chức một giải báo chí chuyên đề về Phật giáo trên phạm vi toàn quốc, tạo cầu nối giữa Giáo hội với nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời góp phần đưa những giá trị đạo đức, văn hóa, nhân văn và tinh thần phụng sự của Phật giáo đến với đông đảo công chúng bằng ngôn ngữ báo chí chuyên nghiệp.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm tham dự Hội nghị.

Nếu Giải Báo chí Phật giáo tạo nên một không gian kết nối giữa Phật giáo và báo chí, thì chương trình “Vu Lan - Đạo hiếu và Dân tộc” lại là một sáng kiến truyền thông văn hóa có sức lan tỏa đặc biệt. Được khởi xướng từ năm 2014, chương trình đã góp phần đưa tinh thần Vu Lan từ không gian chùa chiền đến gần hơn với đời sống xã hội; kết nối giáo lý về “Tứ trọng ân” với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc. Đặc biệt, việc kết hợp truyền thông, nghệ thuật, giáo dục truyền thống với các hoạt động tri ân, thiện nguyện và an sinh xã hội đã làm cho thông điệp của Phật giáo được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, chương trình được tổ chức liên tục trong các năm 2023, 2024 và 2025, với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, đồng bào còn khó khăn và những địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Những kết quả đó cho thấy truyền thông Phật giáo không chỉ là đưa tin về Phật sự, mà còn làm cho những giá trị tốt đẹp của Phật giáo hiện diện trong đời sống xã hội.

Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN (nhiệm kỳ 2022-2027) phát biểu tại Hội nghị.

Một dấu ấn khác của chặng đường 15 năm là sự phát triển của hệ thống các kênh và ấn phẩm truyền thông Phật giáo. Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Phật học, Phật sự Online cùng nhiều kênh truyền thông của các tỉnh, thành, hệ phái và cơ sở tự viện đã từng bước tạo nên một mạng lưới thông tin phong phú. Điều đó cho thấy công tác truyền thông Phật giáo đã bước sang một giai đoạn mới, từ truyền thông đơn tuyến sang truyền thông đa nền tảng; từ đưa tin sang xây dựng hệ sinh thái truyền thông; từ phản ánh sự kiện sang kiến tạo giá trị và đối thoại với xã hội.

Mười lăm năm không phải là một khoảng thời gian dài trong lịch sử hơn hai nghìn năm Phật giáo Việt Nam, nhưng là một chặng đường có ý nghĩa đối với một lĩnh vực còn khá mới trong hoạt động của Giáo hội. Từ năm 2012 đến năm 2026, truyền thông đã thay đổi căn bản, trọng tâm là báo in, website, truyền hình và đưa tin sự kiện. Ngày nay chúng ta đang đứng trước một môi trường truyền thông hoàn toàn khác, mạng xã hội, video ngắn, livestream, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số, truyền thông đa phương tiện và sự thay đổi rất nhanh trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Điều đó đặt ra cho truyền thông Phật giáo một yêu cầu mới: không chỉ làm truyền thông tốt hơn, mà phải tư duy về truyền thông theo một cách mới.

Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương - Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hội nghị.

Theo Hòa thượng Thích Gia Quang, chủ trương và Nghị quyết của Trung ương Giáo hội, chức năng, nhiệm vụ thông tin, truyền thông Phật giáo sẽ được kiện toàn theo mô hình mới tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X. Dù mô hình tổ chức trong thời gian tới có những điều chỉnh, nhưng sứ mệnh truyền thông Phật giáo chắc chắn không thay đổi.

Đó là truyền tải Chính pháp; phản ánh trung thực hoạt động Phật sự; lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phật giáo; kết nối Giáo hội với xã hội; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng hành cùng dân tộc và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Đông đảo Phật tử thập phương về tham dự Hội nghị.

Từ nền tảng 15 năm đã được xây dựng, chúng ta có quyền tin tưởng rằng công tác thông tin, truyền thông Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục được kế thừa, đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tặng Bằng tuyên dương công đức cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, truyền thông Phật giáo nhiệm kỳ 2022-2027, góp phần công đức vào sự nghiệp phát triển chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.