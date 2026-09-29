Thông tin tình hình dân tộc, tôn giáo khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT TRỌNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh khẳng định công tác dân tộc, tôn giáo có vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Trong những năm qua, các vị chức sắc, chức việc cùng toàn thể tín đồ các tôn giáo, đồng bào các dân tộc trên địa bàn thành phố luôn phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ phát động và chủ trì; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và sự phát triển chung của thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: VIẾT TRỌNG

Hội nghị nhằm cung cấp những nội dung mang tính lý luận và thực tiễn trong công tác dân tộc, tôn giáo. Đồng thời là dịp để cán bộ Mặt trận các cấp trao đổi, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng cũng như kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở để cùng tháo gỡ khó khăn, tăng cường sự hiểu biết và đồng thuận.

Tại hội nghị, báo cáo viên thông tin khái quát tình hình dân tộc, tôn giáo khu vực miền Trung - Tây Nguyên và thành phố Đà Nẵng; thực trạng hiện tại của các tôn giáo, các vấn đề cần lưu ý xoay quanh công tác dân tộc, tôn giáo; những kết quả nổi bật trong triển khai thực công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố...