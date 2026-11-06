Thông tin tiếp về Đại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Bình Minh

Đại lễ Kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026) là dịp để toàn thể Tăng Ni, Phật tử cùng ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Giáo hội; thành kính tưởng niệm công đức các bậc tiền bối hữu công; tri ân sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp nối truyền thống đoàn kết, hòa hợp, phụng sự Đạo pháp và dân tộc.

Tại buổi lễ, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ, trải qua hơn hai nghìn năm hiện diện trên đất Việt, Phật giáo đã hòa quyện sâu sắc vào đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc, góp phần hình thành những giá trị đạo đức, nhân văn và truyền thống yêu nước của Nhân dân Việt Nam.

“Trong giờ phút trang nghiêm này, chúng ta thành kính tưởng niệm và tri ân công đức của Đức Đệ nhất Pháp chủ Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đức Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự Đại lão Hòa thượng Thích Trí Thủ cùng chư vị giáo phẩm tiền bối hữu công đã đặt nền móng cho sự nghiệp thống nhất Phật giáo và trải qua các nhiệm kỳ phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam”, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh.

Theo Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, trong suốt chặng đường 45 năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn kiên định phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, kế thừa truyền thống hộ quốc an dân, tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đang đứng trước những thời cơ và vận hội lớn, đồng thời phải đối diện với nhiều thách thức trong bối cảnh thế giới biến đổi nhanh chóng. Trước yêu cầu của thời đại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả Phật sự, nhưng luôn giữ vững những giá trị cốt lõi của giáo pháp Đức Phật.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn kêu gọi toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, hòa hợp; tinh tấn tu học, giữ gìn giới luật, tăng trưởng đạo hạnh; chung sức xây dựng Giáo hội ngày càng trang nghiêm, vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại Đại lễ. Ảnh: Bình Minh

Phát biểu tại Đại lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni, Cư sĩ, Phật tử đối với đạo pháp và dân tộc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn nhất quán quan điểm tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động theo hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật; đồng thời trân trọng và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp, các nguồn lực của tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Đất nước.

Bước vào kỷ nguyên mới, chặng đường mới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục củng cố đoàn kết, hòa hợp, xây dựng tổ chức vững mạnh; đề cao Giới - Tịnh - Tuệ với tinh thần nhập thế; phát huy tốt các giá trị văn hóa, đạo đức, nhân văn của Phật giáo; nâng cao hiệu quả công tác từ thiện, an sinh, xã hội, đối ngoại Nhân dân và gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.