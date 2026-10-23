Thông tin thông suốt, xử lý kịp thời từ cơ sở

Các cơ quan ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. (Ảnh Thiện Nhân)

Chủ động từ cơ sở

Theo số liệu Sở Dân tộc và Tôn giáo công bố ngày 3/9/2026, toàn tỉnh có khoảng 1,67 triệu tín đồ thuộc 24 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, chiếm khoảng 43% dân số. Đặc điểm này đòi hỏi công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo phải gắn với nắm tình hình, lắng nghe nguyện vọng người dân và chủ động phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự (ANTT).

Ngày 8/10/2026, Công an tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Sở Dân tộc và Tôn giáo ký kết chương trình Phối hợp công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2026 - 2030. Trọng tâm là tăng cường trao đổi thông tin, phát huy thế mạnh từng cơ quan, phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý vấn đề phát sinh tại địa bàn dân cư, không để hình thành vụ việc phức tạp, “điểm nóng” về ANTT.

Hội nghị ký kết chương trình Phối hợp công tác quản lý nhà nước về ANTT trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2026 - 2030. (Ảnh: Thiện Nhân)

Những vấn đề dân tộc, tôn giáo thường gắn với đời sống cộng đồng, việc thực hiện chính sách và nguyện vọng chính đáng của người dân. Nắm bắt kịp thời giúp tháo gỡ vướng mắc từ đầu; ngược lại, chậm tiếp nhận thông tin hoặc thiếu phối hợp có thể khiến vấn đề kéo dài. Vì vậy, trao đổi thông tin còn giúp các cơ quan nhận diện đúng vấn đề, xác định trách nhiệm và tham mưu giải pháp phù hợp.

Thời gian qua, 4 cơ quan đã phối hợp tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai chủ trương, chính sách; tuyên truyền, vận động đồng bào, các tổ chức tôn giáo chấp hành pháp luật, phòng ngừa hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây mất ổn định. Chương trình mới yêu cầu duy trì trao đổi thông tin hai chiều, bảo đảm thông tin từ cơ sở được chuyển đến đúng cơ quan có trách nhiệm và xử lý kịp thời.

Rõ việc, rõ trách nhiệm

Để phối hợp hiệu quả, thông tin về tình hình địa bàn, kiến nghị của người dân và vướng mắc trong thực hiện chính sách cần được chia sẻ thường xuyên, tránh tình trạng mỗi đơn vị nắm một phần nhưng thiếu kết nối. Qua đó, cấp ủy, chính quyền có cơ sở giải quyết vấn đề đúng thẩm quyền, chủ động phòng ngừa nguy cơ phức tạp.

Cùng với nắm tình hình, công tác tuyên truyền, vận động cần phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo. Đây là những lực lượng kết nối cộng đồng, truyền tải chủ trương, chính sách, pháp luật và phản ánh tâm tư, nguyện vọng từ cơ sở. Việc vận động cần gắn với giải quyết nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng, hợp pháp, góp phần củng cố niềm tin và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại diện các cơ quan ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026 - 2030. (Ảnh Thiện Nhân)

Nhấn mạnh yêu cầu triển khai chương trình, Đại tá Trần Văn Mười - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn, đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm, phân công theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”, bảo đảm thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, duy trì hiệu quả trao đổi thông tin hai chiều, chủ động phát hiện nguy cơ từ sớm, tham mưu giải quyết dứt điểm vướng mắc ngay tại cơ sở.

Hiệu quả chương trình không chỉ nằm ở trao đổi thông tin mà còn ở khả năng phối hợp giải quyết vấn đề, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân. Khi thông tin được kết nối, trách nhiệm được xác định rõ và vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo sẽ chủ động hơn, góp phần giữ vững ANTT, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phục vụ phát triển của tỉnh.