Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, Trung tâm Chỉ huy nhận được tin báo về vụ việc lúc 8h5ph ngày 24/11. Xác định đây là vụ nổ khí gas, có nguy cơ gây sập công trình và ảnh hưởng đến người dân trong khu vực do áp lực nổ, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy và CNCH cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH. Các lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Công an phường Đống Đa cũng được huy động, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai công tác CNCH.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo tại hiện trường.

Nhận được báo cáo, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an); Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố sập nhà.

Các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ nổ xảy ra tại hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống, công trình có kết cấu một tầng. Vụ nổ khiến công trình đổ sập, có người mắc kẹt bên trong.

Đại tá Phạm Trung Hiếu cho biết, một nạn nhân mắc kẹt bên trong đống đổ sập dù được lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận nhưng không qua khỏi. Một nạn nhân khác được phát hiện bên ngoài hiện trường cũng đã tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ khí gas.

Đến 11h30ph cùng ngày, các lực lượng vẫn tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, CNCH. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu, đưa 11 người bị thương ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tiếp tục tìm kiếm, giải phóng hiện trường. Do công trình bị đổ sập, lực lượng CNCH không sử dụng thiết bị cơ giới mà triển khai cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng để xử lý từng khu vực, bảo đảm an toàn trong quá trình tìm kiếm.

Lực lượng Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội cũng được huy động, đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường hỗ trợ tìm kiếm, kiểm tra các khu vực bên trong đống đổ sập, đề phòng còn nạn nhân mắc kẹt.