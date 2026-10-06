Thông tin Tập đoàn Novaland phá sản là không chính xác

Các dự án căn hộ cao cấp của Tập đoàn Novaland tại Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN

Ngày 6/10, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland) đã có thông tin khẳng định, việc một số trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và các kênh truyền thông đang xuất hiện và lan truyền các nội dung có tính chất khẳng định hoặc suy diễn cho rằng Novaland “phá sản”, “mất khả năng hoạt động” hoặc các thông tin khác có nội dung tương tự là không phản ánh chính xác tình trạng pháp lý, hoạt động thực tế của công ty và có thể dẫn đến cách hiểu không đầy đủ hoặc sai lệch về tình hình của công ty.

Trong thời gian qua, Tập đoàn Novaland đã tập trung triển khai các giải pháp tái cấu trúc, từng bước phục hồi hoạt động kinh doanh, đến nay Tập đoàn đã đạt được những kết quả nhất định trong việc thực hiện các cam kết với khách hàng, đối tác và các bên có liên quan. Trong thời gian tới, Tập đoàn Novaland sẽ tiếp tục nỗ lực tối đa để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cổ đông và đối tác.

Theo đại diện Novaland, trong bối cảnh đó, việc đăng tải, trích dẫn hoặc tiếp tục lan truyền những thông tin thiếu căn cứ hoặc chưa được kiểm chứng có thể tạo ra cách hiểu không đầy đủ về tình hình của công ty, qua đó ảnh hưởng đến uy tín của Novaland, quyền lợi và tâm lý của khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, người lao động cũng như các nỗ lực phục hồi và ổn định hoạt động của công ty.

“Việc đăng tải và phổ biến thông tin cần bảo đảm tính khách quan, chính xác, có căn cứ và được kiểm chứng, đặc biệt đối với các thông tin có khả năng ảnh hưởng lớn đến uy tín, hoạt động và quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng như của các bên liên quan”, đại diện Novaland nhấn mạnh.

Trên tinh thần minh bạch và hợp tác, Tập đoàn Novaland đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan rà soát lại các bài viết, nội dung, hình ảnh, video hoặc thông tin đã đăng tải và chủ động gỡ bỏ, điều chỉnh hoặc đính chính các nội dung chưa được kiểm chứng, thiếu căn cứ hoặc không phản ánh chính xác tình trạng thực tế của Tập đoàn Novaland. Novaland cam kết tiếp tục cung cấp thông tin đến cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng, đối tác và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, nhất quán và tuân thủ các quy định về công bố thông tin.

Tập đoàn Novaland lưu ý, trong trường hợp tổ chức hoặc cá nhân tiếp tục đăng tải, phát tán hoặc duy trì các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, gây thiệt hại đến uy tín, thương hiệu, hoạt động kinh doanh hoặc các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công ty, Tập đoàn Novaland bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cổ đông, nhà đầu tư và các bên liên quan; bao gồm việc yêu cầu cải chính, gỡ bỏ thông tin, bồi thường thiệt hại và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.