Thông tin tang lễ đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn

Theo thông tin từ gia đình, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn đã qua đời lúc 16h20 ngày 22/10 vì ung thư. Ông hưởng thọ 74 tuổi.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.

Trong cáo phó được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, hậu bối của Nguyễn Vinh Sơn đăng tải, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn được hỏa táng Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Lễ nhập quan diễn ra lúc 9h ngày 23/10. Lễ động quan diễn ra lúc 5h30 ngày 26/10, Thánh lễ an táng diễn ra 6h cùng ngày tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Trước đó, ngày 22/10, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ hình ảnh chụp cùng đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn kèm dòng trạng thái: "Chia buồn cùng gia đình HKFilm! Xin biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, một người thầy thân thương của nhiều thế hệ đạo diễn, một đạo diễn lớn của Điện ảnh Việt Nam.

Tất cả những cuộc hội ngộ trên đời này là khởi đầu cho hành trình đi đến cuộc chia ly. Xin biết ơn và trân trọng hành trình này đã được xem những tác phẩm, đã gặp, đã được học, trò chuyện và làm việc cùng thầy".

Biên kịch Trịnh Thanh Nhã cho biết vẫn chưa thể tin người bạn vừa gặp gỡ, trò chuyện hồi tháng 7 đã đột ngột qua đời.

Theo bà, trong lần gặp tại TP.HCM hồi tháng 7, hai người đã cùng uống cà phê, ăn trưa, ôn lại chuyện cũ, nhắc đến những người bạn đã khuất và động viên nhau rằng vẫn còn "đẹp lão".

Biên kịch Trịnh Thanh Nhã nhớ lại, trong buổi gặp ấy, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn từng nói rằng mỗi khi có bạn bè từ Bắc vào Nam hoặc từ Nam ra Bắc, mọi người sẽ cố gắng gặp nhau, dù bận đến đâu, bởi ngày càng có nhiều người bạn lần lượt ra đi.

"Nhưng vẫn không thể ngờ người vừa nhắc câu ấy, từ nay sẽ vắng mặt, dù ai đi Bắc vào Nam", nữ biên kịch nghẹn ngào viết, bày tỏ nỗi đau trước sự mất mát quá lớn.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn là một trong những đạo diễn có nhiều đóng góp cho điện ảnh và truyền hình Việt Nam.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh cũng không giấu được bàng hoàng khi nghe tin đạo diễn Vinh Sơn qua đời.

Dù chưa có cơ hội được học trong lớp của đạo diễn Vinh Sơn khi còn ở trong trường, nhưng anh luôn xem đạo diễn Vinh Sơn là một người thầy, một tấm gương lớn trong nghề.

"Một đạo diễn tài hoa với những bộ phim mà dấu ấn sẽ còn mãi với thời gian. Một người làm nghề thuần khiết, giản dị, khiêm nhường, nhiều suy tư và tâm huyết.

Một người thầy của bao thế hệ đạo diễn điện ảnh. Một nhân cách lớn, một tấm gương đẹp về cách sống và cách làm nghề.

Một người khiến những thế hệ đi sau như em luôn cảm thấy mình còn nhiều điều phải học hỏi, không chỉ về điện ảnh mà còn về cách làm người.

Kính tiễn biệt thầy. Những giá trị thầy để lại sẽ còn mãi với điện ảnh Việt Nam và các thế hệ làm phim tiếp nối", Trịnh Đình Lê Minh bày tỏ.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn sinh năm 1953, trong một gia đình có nhiều người theo đuổi điện ảnh. Hai người em của ông là nhà sản xuất Nguyễn Trinh Hoan và đạo diễn Nguyễn Minh Cao.

Ông làm cả phim truyền hình lẫn điện ảnh, được biết đến qua các tác phẩm nổi tiếng như: "Tuổi thơ dữ dội", "Đất phương Nam", "Trăng nơi đáy giếng".

"Tuổi thơ dữ dội" (1989), chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Phùng Quán, là một trong những tác phẩm đáng nhớ đầu tiên trong sự nghiệp của Nguyễn Vinh Sơn. Bộ phim sau đó giành Bông Sen Bạc, còn Nguyễn Vinh Sơn nhận giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1990.

Năm 1997, ông tiếp tục ghi dấu ấn khi thực hiện "Đất phương Nam", chuyển thể từ tiểu thuyết "Đất rừng phương Nam" của nhà văn Đoàn Giỏi. Bộ phim gồm 11 tập, kể hành trình lưu lạc tìm cha của cậu bé An giữa vùng đất Nam Bộ.

Sau khi phát sóng, tác phẩm gây sốt, trở thành một trong những phim truyền hình kinh điển thập niên 1990.

Năm 2003, phim được đưa sang thị trường Mỹ dưới dạng DVD có phụ đề tiếng Anh. Đây là bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu sang Mỹ.

Năm 2008, ông tiếp tục cầm trịch bộ phim điện ảnh "Trăng nơi đáy giếng" được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Trần Thùy Mai. Tác phẩm từng giành Giải Bông Sen Bạc cho phim truyện điện ảnh tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 16.

Gần nhất, ông đảm nhận vai trò cố vấn cho bộ phim "Đất rừng phương Nam" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.