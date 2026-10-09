Thông tin sức khỏe nằm trên điện thoại, người dân vùng cao được lợi gì?

Với người dân ở vùng cao, mỗi lần xuống cơ sở y tế thường gắn với quãng đường di chuyển dài. Khi thông tin khám chữa bệnh được tích hợp trên môi trường số, người dân có thêm một cách lưu giữ và tiếp cận dữ liệu sức khỏe của mình, thay vì chỉ dựa vào các giấy tờ bản giấy.

Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID hiện được triển khai theo hướng kết nối dữ liệu giữa các cơ sở khám chữa bệnh và hệ thống quản lý y tế. Bộ Y tế cho biết dữ liệu trên Sổ sức khỏe điện tử gồm các nhóm thông tin như hành chính cá nhân; tiền sử dị ứng, bệnh tật, tiêm chủng; thông tin từng đợt khám chữa bệnh và tóm tắt hồ sơ bệnh án. Thông tin của từng đợt khám có thể thể hiện cơ sở tiếp nhận, thời gian khám, nhập viện, ra viện, lý do khám, kết quả điều trị, chẩn đoán, các chỉ số lâm sàng, cận lâm sàng, thuốc sử dụng, phẫu thuật hoặc thủ thuật đã thực hiện.

Một thay đổi đáng chú ý là từ ngày 6/1/2026, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 31/QĐ-BYT về việc công bố dữ liệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID thay thế sổ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo quyết định này, dữ liệu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị đầy đủ trên VNeID có thể được sử dụng thay cho giấy tờ y tế tương đương trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính không yêu cầu cá nhân cung cấp bản giấy nếu thông tin tương ứng đã có trên VNeID.

Với người dân, lợi ích dễ nhận thấy là giảm số loại giấy tờ cần chuẩn bị trong những trường hợp thông tin đã được số hóa và có giá trị sử dụng theo quy định.

Điều này cũng tạo thuận lợi khi người dân đi khám ở các cơ sở khác nhau. Những thông tin đã được liên thông có thể tiếp tục được khai thác trong phạm vi được phép, giúp quá trình tiếp nhận có thêm dữ liệu để tham khảo.

Thuận lợi hơn khi khám và theo dõi sức khỏe

Sổ sức khỏe điện tử không chỉ có ý nghĩa trong việc thay thế một số giấy tờ. Khi dữ liệu được cập nhật theo từng lần khám chữa bệnh, người dân có thể hình dung quá trình chăm sóc sức khỏe của mình theo thời gian.

Đối với người mắc bệnh cần theo dõi lâu dài như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc các bệnh mạn tính khác, thông tin về những lần khám, chẩn đoán, thuốc sử dụng và kết quả cận lâm sàng là những dữ liệu có giá trị trong quá trình điều trị.

Khi người bệnh chuyển tuyến hoặc đến khám tại cơ sở khác, dữ liệu đã được liên thông có thể hỗ trợ cơ sở tiếp nhận có thêm thông tin để phục vụ quá trình khám chữa bệnh theo phạm vi được phép.

Thông tin sức khỏe giúp người dân thuận tiện hơn khi tiếp tục khám, chữa bệnh.

Đây cũng là một trong những mục tiêu của quá trình kết nối dữ liệu y tế. Bộ Y tế cho biết việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID hướng tới liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, giúp người dân thuận lợi hơn khi sử dụng thông tin sức khỏe trong quá trình chăm sóc và thực hiện thủ tục liên quan.

Đặc biệt, với người dân vùng cao, thông tin sức khỏe không chỉ được lưu giữ tại một thời điểm khám. Sau mỗi lần khám chữa bệnh, dữ liệu có thể tiếp tục được cập nhật vào hệ thống, tạo thành nguồn thông tin được sử dụng trong những lần chăm sóc tiếp theo.

Tuy nhiên, cần phân biệt Sổ sức khỏe điện tử với bệnh án điện tử. Sổ sức khỏe điện tử là nơi người dân tiếp cận những nhóm dữ liệu sức khỏe đã được liên thông, tích hợp theo quy định. Trong khi đó, bệnh án là hồ sơ y tế, y tế và pháp lý gắn với quá trình khám chữa bệnh tại cơ sở y tế.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2024, quy định tại Điều 59: hồ sơ bệnh án là tài liệu y học, y tế và pháp lý; hồ sơ bệnh án có thể được lập bằng giấy hoặc bản điện tử và bao gồm các tài liệu, thông tin liên quan đến người bệnh và quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

Như vậy, việc người dân có Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID không có nghĩa toàn bộ hồ sơ bệnh án chi tiết được hiển thị trên điện thoại. Những dữ liệu nào được công bố, tích hợp và khai thác được thực hiện theo các quy định của ngành y tế.

Dữ liệu sức khỏe được bảo vệ như thế nào?

Khi thông tin sức khỏe được đưa lên môi trường số, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu là nội dung được pháp luật quy định cụ thể.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 quy định người bệnh có quyền được tôn trọng bí mật riêng tư. Theo khoản 1 Điều 8, người bệnh được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án. Khoản 2 Điều này quy định thông tin chỉ được công bố khi người bệnh đồng ý hoặc trong những trường hợp pháp luật cho phép.

Điều 59 của Luật cũng quy định những người được phép khai thác hồ sơ bệnh án phải giữ bí mật và chỉ được sử dụng thông tin đúng mục đích theo quy định.

Bên cạnh đó, Nghị định số 102/2025/NĐ-CP ngày 13/5/2025 của Chính phủ quy định quản lý dữ liệu y tế, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu trong lĩnh vực y tế.

Từ ngày 1/1/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 có hiệu lực. Đây là văn bản quy định các nguyên tắc, quyền và nghĩa vụ trong xử lý dữ liệu cá nhân, trong đó có những yêu cầu đối với việc bảo vệ thông tin cá nhân của người dân.

Bộ Y tế cũng nêu rõ việc khai thác, sử dụng và chia sẻ dữ liệu trên Sổ sức khỏe điện tử VNeID phải tuân thủ các quy định về bảo mật, an toàn thông tin và quyền riêng tư cá nhân.

Thông tin sức khỏe được tích hợp trên VNeID để người dân tra cứu.

Với người dân, điều này có nghĩa thông tin sức khỏe trên môi trường số không phải dữ liệu công khai. Việc sử dụng và chia sẻ thông tin phải được thực hiện theo quy định, với các yêu cầu về bảo mật và quyền riêng tư.

Để sử dụng Sổ sức khỏe điện tử, người dân cần có tài khoản VNeID theo quy định. Bộ Y tế cho biết công dân có VNeID xác thực mức độ 2 có thể sử dụng Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng.

Với người dân vùng cao, việc có thêm một kênh lưu giữ và tiếp cận thông tin sức khỏe ngay trên điện thoại có thể giúp giảm phụ thuộc vào giấy tờ trong những trường hợp dữ liệu đã được tích hợp đầy đủ. Người dân cũng có thể chủ động kiểm tra thông tin sức khỏe được hiển thị trên tài khoản của mình và sử dụng theo đúng phạm vi pháp luật cho phép.

Sổ sức khỏe điện tử vì vậy không chỉ là thêm một tiện ích trên VNeID. Khi dữ liệu được cập nhật từ các cơ sở y tế và liên thông đúng quy định, chiếc điện thoại có thể trở thành công cụ để người dân tiếp cận thông tin sức khỏe của chính mình, thuận lợi hơn trong một số thủ tục và hỗ trợ quá trình khám chữa bệnh được liên tục hơn.