Thông tin sập cầu Ông Cốm ở Vĩnh Long là sai sự thật

Ngày 21/10, trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Nguyễn Văn Ngoạn, Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long, khẳng định thông tin cầu Ông Cốm bị sập lan truyền trên một số trang mạng xã hội là không đúng sự thật.

Cầu Ông Cốm đang trong quá trình tháo dỡ, việc này nằm trong kế hoạch thi công.

Theo Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ Trung, khu vực cầu Ông Cốm nằm trong phạm vi dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐH.34 (đoạn từ ranh Chợ Lách đến UBND xã Thạnh Ngãi - giai đoạn 1), chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án khu vực Mỏ Cày Bắc.

Từ tháng 10/2025, địa phương đã thông báo cấm lưu thông qua khu vực này để phục vụ thi công dự án. Thời gian cắt giao thông dự kiến kéo dài đến tháng 2/2027.

Tại vị trí cầu Ông Cốm, đơn vị thi công đang triển khai hạng mục cống Ông Cốm thuộc dự án, đồng thời chuẩn bị tháo dỡ cầu hiện hữu.

Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ Trung nhấn mạnh, việc tháo dỡ này nằm trong kế hoạch thi công, không phải sự cố sập cầu. Thông tin lan truyền trên một số trang mạng xã hội cho rằng cầu Ông Cốm bị sập là không đúng với thực tế tại công trình.

"UBND xã Phước Mỹ Trung cũng đã chỉ đạo công an xã kiểm tra xử lý các trang thông tin đăng không đúng sự thật", ông Ngoạn nói thêm.

Cũng theo UBND xã Phước Mỹ Trung, trong thời gian quá trình cấm lưu thông để thi công xây dựng công trình, các chủ phương tiện, hộ dân có thể di chuyển vào các tuyến giao thông nông thôn hiện hữu có đấu nối với đường H.34.