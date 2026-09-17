Thông tin phản hồi bài 'Cần sớm thảm nhựa đường vào Trường TH&THCS Hòa Cường': Sẽ cố gắng thảm nhựa cuối tuần này nếu thời tiết thuận lợi!

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã phản ánh, dự án mở rộng kiệt K149 Lê Đình Lý (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) thành đường hiện vẫn chưa hoàn tất công đoạn thảm nhựa, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, phụ huynh và học sinh Trường TH&THCS Hòa Cường.

Về vấn đề này, đại diện BQL chia sẻ, thời gian qua, BQL và đơn vị thi công đã nỗ lực phấn đấu để sớm hoàn thiện công trình; dự kiến thảm nhựa đường trước ngày khai giảng nhưng do thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài trong nhiều ngày nên dự định bất thành. “Nếu thời tiết thuận lợi, không mưa, đơn vị thi công sẽ cố gắng phấn đấu thảm nhựa cuối tuần này để tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại cho người dân, phu huynh, thầy cô và học sinh”- đại diện BQL cho hay.

Hiện trạng kiệt đường 149 Lê Đình Lý đoạn trước cổng trường TH&THCS Hòa Cường chiều 17-9.

Hiện khuôn viên trước cổng Trường TH&THCS Hòa Cường đã được đơn vị thi công hoàn tất việc lót gạch nền.