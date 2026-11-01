Thông tin nơi lưu trú, lộ trình di chuyển của các đại biểu tham dự Đại hội X GHPGVN

Ban Hậu cần khảo sát các điểm lưu trú phục vụ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X

Nỗ lực phục vụ hơn 1.600 đại biểu chính thức

Sự kiện trọng đại này dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các tôn giáo bạn, cùng 1.645 đại biểu chính thức và đông đảo khách mời trong, ngoài nước. Với số lượng đại biểu rất lớn, công tác hậu cần, đón tiếp và lưu trú trở thành một trong những nhiệm vụ then chốt được Ban Tổ chức Đại hội đặc biệt quan tâm.

Tại buổi họp tổng kiểm tra và rà soát tiến độ chuẩn bị tổ chức Đại hội vào ngày 1-11, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương, Trưởng ban Hậu cần Đại hội cho biết, toàn thể thành viên trong ban đang tích cực nỗ lực hết mình nhằm đảm bảo việc đưa đón, ăn ở và sinh hoạt của đại biểu diễn ra chu toàn, an toàn tuyệt đối.

"Ngay khi nhận nhiệm vụ, Ban Hậu cần đã chủ động phối hợp cùng Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) để xây dựng kế hoạch chi tiết về nơi lưu trú, phương tiện di chuyển, khẩu phần ăn uống và lực lượng phục vụ chuyên nghiệp trước, trong và sau Đại hội.", Thượng tọa Thích Thanh Phong chia sẻ.

Liên tục trong những ngày qua, Tiểu ban Đưa đón và Lưu trú đã chủ động liên hệ từng đoàn đại biểu các tỉnh, thành để nắm bắt lịch trình di chuyển, thời gian đến TP.HCM, từ đó phân công lực lượng tiếp đón kịp thời tại các đầu mối và đưa về các khu vực lưu trú theo quy định.

Đến thời điểm này, công tác tiếp đón, hậu cần và bố trí lưu trú cho các phái đoàn đại biểu đang được triển khai khẩn trương, chu đáo

Phân bổ lưu trú tại 18 khách sạn và các cơ sở tự viện

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, đại biểu tham dự Đại hội được bố trí nghỉ ngơi tại 18 khách sạn trên địa bàn TP.HCM. Ngoài ra, một số phái đoàn và chư tôn đức được sắp xếp lưu trú tại chùa Vĩnh Nghiêm và Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Danh sách bố trí lưu trú chi tiết: 1. Tân Sơn Nhất Hotel - HVT (202 Hoàng Văn Thụ, P.Đức Nhuận): đại biểu khối Trung ương và TP.Hà Nội 2. Vissai Saigon Hotel (144 Nguyễn Văn Trỗi, P.Đức Nhuận): đại biểu tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và TP.HCM (khu vực Vũng Tàu cũ) 3. First Hotel - Đệ Nhất (18 Hoàng Việt, P.Tân Sơn Nhất): đại biểu tỉnh Đắk Lắk, Quảng Trị, Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nghệ An, Phú Thọ; Ban Thông tin - Truyền thông, Giáo dục Phật giáo Trung ương; Phật tử tại Châu Âu. 4. TTC Airport Hotel (315 Hoàng Văn Thụ, P.Tân Sơn Hòa): đại biểu tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, TP.Hải Phòng và Ban Pháp chế Trung ương. 5. Đông Khánh Hotel (2 Trần Hưng Đạo B, P. An Đông): đại biểu tỉnh Khánh Hòa 6. Thiên Hồng (52-56 Tản Đà, P.Chợ Lớn): đại biểu tỉnh Đồng Tháp, TP.Cần Thơ 7. Bát Đạt (238-244 Trần Hưng Đạo, P.Chợ Lớn): đại biểu tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại TP.Cần Thơ. 8. Sen Việt Hotel (33 Cao Thắng, P.Bàn Cờ): đại biểu tỉnh Lâm Đồng 9. Alagon Saigon & Alagon City Hotel (56-58 Phạm Hồng Thái, P.Bến Thành): đại biểu tỉnh Tây Ninh, TP.HCM (khu vực Bình Dương và Vũng Tàu cũ) 10. Hotel Continental Saigon (132-134 Đồng Khởi, P.Sài Gòn): đại biểu Ban Kiểm soát, Nghi lễ Trung ương và TP.Đồng Nai. 11. Oscar Saigon Hotel (68A Nguyễn Huệ, P.Sài Gòn): đại biểu tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương 12. Viễn Đông Hotel (275A Phạm Ngũ Lão, P.Bến Thành): đại biểu Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phân ban Ni giới Trung ương và tỉnh Nghệ An. 13. Royal Hotel Saigon - Kim Đô (133 Nguyễn Huệ, P. Sài Gòn): đại biểu Ban Văn hóa, Hoằng pháp Trung ương. 14. Liberty Hotel Saigon Parkview (265 Phạm Ngũ Lão, P.Bến Thành): đại biểu TP.Đà Nẵng 15. Khách sạn Bông Sen (117-123 Đồng Khởi, P.Sài Gòn): đại biểu TP.Huế, tỉnh Thái Nguyên, Ban Từ thiện - Xã hội Trung ương, Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội và Huế. 16. Khách sạn Palace (56-66 Nguyễn Huệ, P.Sài Gòn): đại biểu Ban Điều phối và hợp tác Phật giáo VN tại Lào. 17. Khách sạn New Pacific (9 Kỳ Đồng, P.Nhiêu Lộc): đại biểu tỉnh An Giang, Quốc gia Myanmar và Srilanka. 18. Khách sạn Kỳ Hòa (238 Đường 3/2, P.Hòa Hưng): đại biểu các tỉnh, thành phố.

Chủ động phương án phân luồng, điều tiết giao thông

Do thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến địa điểm diễn ra Đại hội (Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, xã Bình Lợi) mất khoảng từ 60 đến 90 phút tùy theo mật độ giao thông, Ban Hậu cần đã lên lịch xuất phát và lộ trình chi tiết cho từng đoàn.

Nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, Ban Hậu cần đã chủ động phối hợp với Sở Dân tộc và Tôn giáo, Công an TP.HCM, lực lượng Cảnh sát giao thông cùng các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát thực địa các tuyến đường chính. Qua đó, các bên đã thống nhất phương án phân luồng, bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các giao lộ trọng điểm, đặc biệt trong các giờ cao điểm.

Song song đó, công tác phối hợp giữa Ban Hậu cần và Ban An ninh Đại hội cũng được triển khai chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công tác đón rước các phái đoàn tham dự hai sự kiện lớn của Giáo hội cũng như các chuỗi hoạt động Phật sự bên lề.

Để hỗ trợ công tác tiếp đón và lưu trú diễn ra thuận lợi, đại biểu các phái đoàn có thể liên hệ trực tiếp qua các đầu mối: - Đại đức Thích Giác Thọ, Thư ký Tiểu ban Đưa đón và Lưu trú: 0933.441.660 - Ông Hoàng Hưng, Đại diện Công ty Saigontourist: 0962.194.923