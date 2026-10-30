Thông tin nổi bật ngày 30/10

* Chiều 30/10, đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh ủy. Tại phiên họp Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành tập trung cao độ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Khắc Thận chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh ủy để bàn và quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 30/10, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thừa uỷ quyền trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 30/10, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt kỷ niệm 70 năm Phát thanh Nghệ An (1956-2026), 65 năm Báo Nghệ An (1961-2026) và 50 năm Truyền hình Nghệ An (1976-2026), với chủ đề: “Chung dòng chảy, vững niềm tin”.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An bức trướng mang dòng chữ: “Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An - kết nối, hội tụ, sáng tạo, vươn xa”. Ảnh: Thành Cường

* Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi). Thảo luận về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), đại biểu Trần Đức Thuận và Lương Đình Hưng (Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An) đề nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về công khai, kiểm chứng thông tin bất động sản, quyền lựa chọn bảo lãnh của người mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Đại biểu Trần Đức Thuận - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Viết Chung

* Sáng 30/10, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tổ chức hội nghị tập huấn chuyển đổi xanh và áp dụng ISO 14001: 2006 trong khu kinh tế, khu công nghiệp hướng tới khu công nghiệp sinh thái, doanh nghiệp sinh thái và phát triển bền vững.

Giảng viên quán triệt các chuyên đề. Ảnh: TL

* Sáng 30/10, Thanh tra tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2026.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Quang An