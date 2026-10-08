Thông tin nguồn gốc xe, giấy chứng nhận kiểm định sẽ được tích hợp lên VNeID

Trong lĩnh vực đường bộ, danh mục có thông tin nguồn gốc xe, giấy phép kinh doanh vận tải; giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy.

Theo lộ trình, thông tin nguồn gốc xe hoàn thành tích hợp trong tháng 10. Đối với xe máy chuyên dùng, Bộ Xây dựng dự kiến tích hợp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định trong tháng 11.

Các loại giấy tờ, dữ liệu tích hợp còn thuộc các lĩnh vực hàng hải, đường thủy, hàng không, xây dựng, bất động sản và đường sắt như: giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa, chứng chỉ chuyên môn thủy nội địa, thông tin quyền sở hữu tàu bay...

Bộ Xây dựng cũng đề nghị loại bỏ 14 loại giấy tờ, dữ liệu khỏi danh mục tích hợp VNeID. Trong số này, 3 loại đã được bộ đề nghị loại bỏ trước đây, 8 loại không đủ điều kiện pháp lý để tích hợp và 3 loại chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu.

Có 3 loại giấy tờ được đưa ra khỏi danh mục do chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu, gồm: giấy chứng nhận thợ hàn; giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới; giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.