Thông tin mới vụ vây bắt 2 đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa: 2 bị can ma túy đang bỏ trốn

Ngày 27/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Đình Cường, 33 tuổi, và Bùi Văn Quyền, 32 tuổi, sau nhiều giờ vây ráp tại một căn nhà ở xã Hà Long.

Đối tượng Bùi Văn Quyền ( áo xanh) và Nguyễn Văn Cường (áo trắng)

Cả hai là bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Công an TP Hải Phòng điều tra. Sau khi bỏ trốn đến Thanh Hóa, Cường và Quyền bị lực lượng chức năng phát hiện nơi ẩn náu.

Theo thông tin ban đầu, Cường và Quyền khai đã mua ma túy tại Hải Phòng rồi đến nhà trọ của Lang Thị My, 22 tuổi, quê xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hóa, vào đêm 25/10. Sáng hôm sau, cả ba cùng sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng cầm kiếm đứng trên mái nhà.

Khoảng 12h15 ngày 26/10, cảnh sát đến căn nhà My thuê tại thôn Gia Miêu, xã Hà Long, để xác minh thông tin và triệu tập những người liên quan. Khi phát hiện công an đang làm việc với My, Cường và Quyền từ tầng hai trèo lên sân thượng nhằm tìm cách trốn thoát.

Bị truy đuổi, hai người rút kiếm, sử dụng bình xịt hơi cay chống trả, đồng thời ném mảnh kính vỡ và gạch đá về phía cảnh sát rồi cố thủ trên mái nhà.

Bùi Văn Quyến tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lam Sơn

Căn nhà hai tầng nằm giữa cánh đồng, ven tỉnh lộ 522, gần quốc lộ 217B và lối lên cao tốc Bắc – Nam. Lối lên sân thượng thông qua một cửa tum nhỏ, chỉ đủ một người chui qua. Trong khi đó, hai nghi phạm có hung khí và liên tục chống trả nên lực lượng chức năng gặp khó khăn khi tiếp cận.

Trong nhiều giờ cố thủ, Cường và Quyền liên tục la hét, có lúc cầm kiếm chém loạn xạ và đập phá đồ đạc. Theo công an, cả hai có biểu hiện tâm lý bất thường, nhiều lần đe dọa tự tử khi được yêu cầu bỏ vũ khí.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động thêm cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự và công an địa phương đến phong tỏa hiện trường. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp chỉ huy cuộc vây bắt.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường.

Trong lúc đông người dân tập trung theo dõi tại các tuyến đường lân cận, cảnh sát liên tục sử dụng loa để vận động hai nghi phạm đầu hàng, đồng thời triển khai các phương án khống chế, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Đến hơn 21h cùng ngày, sau nhiều giờ bao vây và thuyết phục, Cường và Quyền hạ hung khí, chấp nhận đầu hàng. Cuộc vây bắt kết thúc mà không có người thương vong.

Cơ quan điều tra đã thu giữ một số vật chứng liên quan. Ngoài hành vi mua bán trái phép chất ma túy đang bị điều tra, vụ việc còn có dấu hiệu của các tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ.

Công an hai địa phương đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.