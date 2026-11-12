Thông tin mới vụ trả giá đất nông thôn gần 1,5 tỷ đồng/m² ở Ninh Bình

Phát hiện nhầm lẫn nhưng không được chấp thuận

Phiếu trả giá được cho là nhầm lẫn của người dân.

Một số người dân ghi lại vào phiếu trả giá lần 2.

Theo phản ánh của những người tham gia đấu giá, ngày 7/11/2026, tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn tổ chức tại xã Hợp Lý, một số người đã ghi nhầm tổng số tiền dự kiến trả cho cả lô đất vào ô đơn giá tính trên một mét vuông. Sự nhầm lẫn này khiến một số phiếu trả giá xuất hiện mức giá cao bất thường, có trường hợp lên tới gần 1,5 tỷ đồng/m².

Những người liên quan cho biết, ngay sau khi phát hiện sai sót tại vòng 1, họ đã đứng lên thông báo công khai với Hội đồng đấu giá, Ban Tổ chức và đấu giá viên, đề nghị được xem xét, khắc phục. Tuy nhiên, theo trình bày trong đơn kiến nghị, đề nghị này không được chấp thuận và họ được yêu cầu trở về vị trí. Đáng chú ý, tại phiếu trả giá vòng 2, một số người đã chủ động ghi chú việc dừng trả giá do nhầm lẫn ở vòng trước, đồng thời gạch bỏ nội dung cũ và ghi mức giá dự kiến cho cả lô đất thay vì đơn giá tính theo mét vuông.

Trong đơn giải trình và kiến nghị khẩn cấp gửi Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất Lý Nhân và Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Hưng - Chi nhánh Ninh Bình, bà H.T.N.L. cho biết, tại vòng 1, do nhầm lẫn giữa tổng giá trị một lô đất với đơn giá tính trên mỗi mét vuông, bà đã ghi nhầm tổng số tiền vào ô đơn giá.

Một góc khu đất.

Bà H.T.N.L. khẳng định, trước khi Ban Tổ chức hoàn tất việc kiểm tra phiếu trả giá vòng 1, bà đã đứng lên thông báo sự việc tại hội trường, đề nghị được khắc phục nhưng không được chấp thuận. Đến vòng 2, bà L. tiếp tục ghi trực tiếp trên phiếu trả giá nội dung dừng trả giá do nhầm lẫn ở vòng 1. Tại hai mã lô LK2-9 và LK1-5, phiếu có ghi mức giá lần lượt là 1,92 tỷ đồng/lô và 1,468 tỷ đồng/lô.

Theo những người làm đơn, các nội dung ghi chú, sửa đổi trên phiếu vòng 2 nhằm thể hiện việc họ không tiếp tục trả giá theo mức đơn giá đã ghi nhầm trước đó, đồng thời đề nghị Ban Tổ chức xem xét, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia đấu giá. Không chỉ thể hiện trong đơn kiến nghị, một số người còn ghi rõ việc nhầm lẫn ngay trên phiếu trả giá. Nội dung viết tay nêu: "Tôi không đồng ý với kết quả này vì tôi trả tổng số tiền trên 1 lô chứ không phải tổng số tiền trên một mét vuông, mong BTC và Hội đồng đấu giá xem xét lại kết quả này. (Do lúc đó tinh thần tôi hồi hộp và hoảng loạn) mong cho tôi được hoàn lại số tiền mình đã cọc lô đất này".

Theo danh sách kết quả đấu giá và tài liệu do những người liên quan cung cấp, 11 cá nhân được xác định trúng đấu giá với mức giá cao bất thường gồm: bà L.T.T., bà T.T.Y., ông L.S., bà N.T.T.H., bà M.H.T., ông T.V.H., ông N.T.A., ông N.V.N., ông B.M.C., ông Đ.T.T. và ông B.V.T.

Những người kiến nghị cho rằng, việc họ phát hiện, thông báo sai sót ngay tại hội trường và tiếp tục thể hiện ý kiến trên phiếu trả giá vòng 2 là những tình tiết quan trọng cần được kiểm tra, đối chiếu trước khi xác định kết quả đấu giá cũng như quyền, nghĩa vụ của từng cá nhân.

Cần làm rõ trách nhiệm của đơn vị tổ chức đấu giá

Khu đất đấu giá tại xã Lý Nhân.

Theo quy định về đấu giá tài sản, cần phân biệt rõ bên có tài sản đấu giá với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản. Đối với đấu giá quyền sử dụng đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền là bên có tài sản đấu giá; tổ chức hành nghề đấu giá tài sản là đơn vị trực tiếp tổ chức cuộc đấu giá theo quy định.

Do đó, để làm rõ bản chất vụ việc, cơ quan chức năng cần kiểm tra toàn bộ hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá, phiếu trả giá của từng người, biên bản phiên đấu giá và các tài liệu ghi nhận diễn biến tại hội trường. Đặc biệt, cần xác minh thời điểm người tham gia thông báo nhầm lẫn, nội dung phản ánh, cách thức tiếp nhận và xử lý của đấu giá viên, Ban Tổ chức.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Bùi Phan Anh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đấu giá hợp danh VNA, cho biết, Điều 126 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn. Theo đó, khi một bên hoặc các bên xác lập giao dịch do bị nhầm lẫn khiến mục đích giao dịch không đạt được, bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Đối với việc xử lý tiền đặt trước, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, được sửa đổi, bổ sung năm 2024, quy định cụ thể những trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại khoản tiền này.

Đơn trình bày của một số người được cho là trả nhầm giá.

Theo đó, việc xác định người tham gia đấu giá có thuộc trường hợp bị mất tiền đặt trước hay không phải căn cứ vào hành vi thực tế, hồ sơ cuộc đấu giá và các quy định pháp luật có liên quan. Việc có đơn đề nghị dừng trả giá hoặc xin hoàn lại tiền đặt trước không đương nhiên đồng nghĩa với việc người tham gia được miễn trách nhiệm; ngược lại, cũng không thể mặc nhiên xác định họ phải mất khoản tiền này khi chưa làm rõ đầy đủ bản chất sự việc.

Những người tham gia đấu giá đề nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm tra toàn bộ hồ sơ, làm rõ việc tiếp nhận và xử lý phản ánh ngay từ vòng 1, xác minh tính hợp lệ của các phiếu trả giá vòng 2, đồng thời xem xét quyền và nghĩa vụ của từng người liên quan.

Vụ việc cần được làm rõ không chỉ ở những con số trả giá bất thường, mà còn ở quy trình tiếp nhận, xử lý sai sót của người tham gia ngay trong quá trình tổ chức đấu giá. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá tính khách quan, minh bạch của phiên đấu giá, xác định trách nhiệm của các bên và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia, ông Phan Anh nói.