Thông tin mới vụ sập cổng làng làm đứt lìa bàn tay cháu bé ở Hà Tĩnh

Chiều 29/9, lãnh đạo Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã tạm giữ phương tiện, lấy lời khai tài xế để phục vụ công tác điều tra.

Tài xế điều khiển xe cẩu được xác định là Trần Văn Đ. (33 tuổi, trú xã Hương Đô). Theo lãnh đạo công an xã, khu vực xe cẩu đi qua cổng làng không có biển cấm.

Hiện trường hôm xảy ra sự việc. Ảnh: TL.

Cũng theo Công an xã Hương Khê, quá trình điều tra sẽ xem xét các yếu tố khách quan và chủ quan. Sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó.

Như Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin, khoảng 14h ngày 28/9, xe cẩu lưu thông qua thôn Hương Phong (xã Hương Khê) va chạm khiến cổng làng bằng bê tông đổ sập, đè trúng bé trai đang được mẹ chở bằng xe máy.

Bé được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bàn tay đứt rời, cẳng tay dập nát nghiêm trọng. Các bác sĩ sau đó nối tạm bàn tay vào hệ thống mạch máu ở cẳng chân để duy trì tưới máu, chờ phần cẳng tay ổn định trước khi thực hiện phẫu thuật tiếp theo.

Theo bác sĩ, bệnh nhi cần được theo dõi khoảng 5-7 ngày để đánh giá sức sống bàn tay và xây dựng kế hoạch điều trị. Để phục hồi cánh tay, trẻ có thể phải trải qua thêm một số cuộc phẫu thuật phức tạp.