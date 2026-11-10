Thông tin mới vụ phát hiện sọ người ở Đại học Quốc gia TPHCM

Ngày 10/11, Công an TPHCM đang phối hợp với Công an phường Linh Xuân điều tra nguyên nhân tử vong, xác minh danh tính người đàn ông được phát hiện tử vong tại khu đất trống thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM.

Công an khám nghiệm hiện trường vào tối 9/11. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ngoài phần sọ người còn có một số phần xương tay, chân. Đáng chú ý, tại hiện trường có một sợi dây dù buộc vào cây trứng cá. Từ những dấu vết này, cơ quan công an nghi vấn nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ.

Lực lượng chức năng còn ghi nhận một số vật dụng gồm quần dài, áo thun, áo khoác màu đen và một đôi dép da thương hiệu Biti's, kích cỡ 40.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân là nam giới, khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1,6m. Do không có giấy tờ tùy thân nên danh tính nạn nhân hiện vẫn chưa được xác định.

Lực lượng chức năng tại hiện trường.

Công an đề nghị người dân nếu biết thông tin liên quan đến nạn nhân hoặc có người thân mất tích với những đặc điểm nhận dạng trên, khẩn trương liên hệ cơ quan chức năng để phối hợp xác minh.

Trước đó vào chiều 9/11, một người dân đi vào khu đất trống trên đường Lương Văn Can, thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM, phường Linh Xuân thì phát hiện một phần sọ người nên trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đến hiện trường khám nghiệm, thu thập dấu vết và điều tra vụ việc.

Khu vực phát hiện các phần thi thể nằm trong khu đất rậm rạp, cách cổng số 3 Trường Đại học Kinh tế - Luật gần 100m.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.