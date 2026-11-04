Thông tin mới vụ người mẫu từng hẹn hò Justin Bieber qua đời ở tuổi 34

Theo Page Six, giấy chứng tử của Sahara Ray vừa tiết lộ những thông tin mới liên quan đến việc tổ chức hậu sự sau khi nữ người mẫu qua đời ở tuổi 34. Cụ thể, Sahara Ray sẽ được hỏa táng vào ngày 10/11. Hồ sơ ghi nhận nơi an trí cuối cùng là nhà riêng của mẹ cô - bà Gretchen Gia Bach, tại Los Angeles.

Sahara Ray sẽ được hỏa táng vào ngày 10/11.

Sahara Ray qua đời ngày 18/10 tại Trung tâm Y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles. Thi thể của cô đã được bàn giao cho gia đình vào cuối tháng 10. Đáng chú ý, dù quá trình khám nghiệm tử thi đã hoàn tất, nguyên nhân tử vong chính thức vẫn chưa được xác định.

Theo TMZ, Văn phòng Giám định Y khoa hạt Los Angeles đang chờ kết quả xét nghiệm độc chất trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin Sahara Ray nghi qua đời do sử dụng quá liều fentanyl, một loại opioid tổng hợp có tác dụng giảm đau mạnh. Daily Mail cũng cho biết nữ người mẫu từng phải sử dụng thiết bị hỗ trợ duy trì sự sống trước khi gia đình quyết định ngừng can thiệp. Tuy nhiên, những thông tin này chưa được cơ quan pháp y xác nhận.

Truyền thông quốc tế đưa tin Sahara Ray nghi qua đời do sử dụng quá liều fentanyl.

Sự ra đi đột ngột của Sahara Ray khiến gia đình, bạn bè và những người yêu mến cô đau buồn. Trên Instagram, mẹ nữ người mẫu chia sẻ rằng bà đã mặc quần áo của con gái và bật khóc khi đọc lại những lời nhắn yêu thương mà mọi người gửi đến Sahara.

Em gái cô - Ruby Ray cũng đăng tải thông điệp xúc động: "Tôi không nghĩ có ngôn ngữ nào đủ sức diễn tả nỗi đau này. Tôi không biết phải hiểu thế nào về một thế giới vẫn tiếp tục vận hành khi thế giới của tôi dường như đã dừng lại".

Nữ diễn viên Jessica Serfaty - bạn thân của Sahara tiết lộ người mẫu từng đối mặt với những khó khăn về sức khỏe tinh thần. Cô và gia đình Sahara đã nhiều lần tìm cách hỗ trợ nữ người mẫu vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong khi đó, ca sĩ Mod Sun - người từng hẹn hò Sahara vào năm 2023, tưởng nhớ cô là một người đặc biệt, có khả năng biến những khoảnh khắc bình thường thành nghệ thuật.

Ca sĩ Mod Sun - người từng hẹn hò Sahara vào năm 2023 tưởng nhớ cô là một người đặc biệt, có khả năng biến những khoảnh khắc bình thường thành nghệ thuật.

Sahara Ray là con gái của huyền thoại lướt sóng Tony Ray, hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, thiết kế đồ bơi và sáng tạo nội dung. Cô từng gây chú ý khi hẹn hò Justin Bieber. Tháng 1/2026, Sahara đón con gái Snow cùng Michael Bradley Dow. Sự ra đi của nữ người mẫu khi con gái còn chưa đầy một tuổi khiến nhiều người không khỏi xót xa.