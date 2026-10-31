Thông tin mới vụ người đàn ông nằm giữa đường ở Cần Thơ, không liên quan đến ma túy

Ngày 31/10, Công an phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã thông tin về vụ người đàn ông bất ngờ ngất xỉu, nằm trên đường Hòa Bình, đoạn trước Công viên Lưu Hữu Phước, gây xôn xao mạng xã hội.

Theo Công an phường Ninh Kiều, qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 30/10/2026. Người đàn ông được xác định là T.U.V. (SN 1999, quê Cà Mau).

Theo thông tin từ cơ quan công an, trước đó, T.U.V. đã sử dụng rượu bia cùng một người bạn. Sau đó, người này đi bộ qua đường Hòa Bình thì bất ngờ ngất xỉu và nằm trên mặt đường.

Người đàn ông bất ngờ ngất xỉu, nằm trên đường Hòa Bình. Ảnh: CA.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có liên quan đến tiền sử bệnh động kinh của T.U.V. Phát hiện sự việc, người dân đã kịp thời đưa người đàn ông đến Công an phường Ninh Kiều để được kiểm tra và hỗ trợ.

Qua kiểm tra nhanh, kết quả xét nghiệm ma túy đối với T.U.V. âm tính. Sau khi được chăm sóc, sức khỏe của người này ổn định và được cho về.

Công an phường Ninh Kiều khẳng định, qua xác minh ban đầu, vụ việc không liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy như một số suy đoán lan truyền trên mạng xã hội.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng hoặc đưa ra nhận định thiếu căn cứ, tránh ảnh hưởng đến danh dự và quyền riêng tư của người liên quan. Đồng thời, lực lượng chức năng ghi nhận tinh thần hỗ trợ, giúp đỡ người gặp sự cố của người dân tại hiện trường.