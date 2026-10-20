Thông tin mới vụ hàng loạt xe ô tô bị đập vỡ kính trong đêm

Ngày 20/10, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Tiền Phong cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ 3 nghi can liên quan vụ hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính trước chung cư T&T, số 1 đường Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Danh tính những người này hiện chưa được công bố.

Hàng loạt ô tô đậu trước chung cư ở phường Thành Vinh, Nghệ An bị đập vỡ kính.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm nghi can trên còn liên quan vụ đập kính 2 ô tô xảy ra tại xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, trong cùng ngày. Các tình tiết liên quan, động cơ và hành vi cụ thể của những người này đang được tiếp tục làm rõ.

Trước đó, sáng 19/10, người dân tá hỏa khi phát hiện 8 ô tô đỗ trên vỉa hè trước chung cư T&T bị đập vỡ kính. Một số chủ xe trình báo bị mất tiền và giấy tờ để trong xe.

Cũng trong sáng cùng ngày, tại xã Diễn Châu, hai ô tô khác bị phá kính, nghi bị lục lọi, lấy trộm tài sản. Hai địa điểm xảy ra các vụ việc cách nhau khoảng 40km.

Nhiều ô tô bị đập vỡ kính cửa, một số chủ xe trình báo mất tiền và giấy tờ cá nhân.

Việc nhiều ô tô liên tiếp bị đập vỡ kính trong cùng buổi sáng khiến người dân lo lắng về nguy cơ mất an toàn tài sản khi đỗ xe tại khu vực công cộng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan.