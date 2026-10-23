Thông tin mới vụ cô giáo bị nam sinh hành hung ở Hà Nội

Ngày 23/10, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã đến thăm hỏi, động viên cô giáo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) tại nhà riêng sau vụ việc bị nam sinh hành hung trên bục giảng.

Gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục Nguyễn Thị Hạnh cho biết: Đây là sự việc đáng tiếc xảy ra trong ngành Giáo dục, gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. Sự việc gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, tinh thần của cô giáo cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh, sự tôn vinh cao quý của người thầy.

Theo Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hạnh, Bộ GD&ĐT luôn quan tâm tới sự an toàn và bằng các chính sách, hoạt động cụ thể để bảo vệ nhà giáo.

Bộ GD&ĐT cũng đã chỉ đạo Sở GD&ĐT khẩn trương, nghiêm túc làm rõ, xử lí nghiêm minh sự việc bảo đảm công bằng, lẽ phải và giữ vững sự tôn nghiêm đối với nhà giáo, nghề giáo.

Đại diện Bộ GD&ĐT đến thăm cô giáo bị học sinh hành hung.

Trước đó, sáng 19/10, trong giờ học môn Toán ở lớp 12A5, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, nam sinh L.H.V bất ngờ đấm vào đầu, mặt cô giáo chủ nhiệm. Lý do, học sinh này cùng một số bạn khác không làm bài tập về nhà, bị cô giáo phạt đứng ở góc lớp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích đối với cô H. Kết quả, tỉ lệ tổn hại sức khỏe của cô giáo là 12%.

Ngày 19/10, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ khẩn cấp đối với nam sinh trong vụ việc. Ngày 21/10, Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.H.V về tội cố ý gây thương tích Khoản 2 điều 134 Bộ Luật hình sự.