AP đưa tin, giới chức Indonesia hôm 24/11 xác nhận 26 công nhân đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra 3 ngày trước đó tại nhà máy sản xuất kẹo PT Fonusa Agung Mulia ở Serang, tỉnh Banten.

Nhiều nạn nhân được tìm thấy gần lối đi dẫn đến cầu thang thoát hiểm, gần khu vực được cho là nơi bắt đầu đám cháy.

“Hầu hết nạn nhân được tìm thấy ở tầng 2 của nhà máy”, Jajuli, một nhân viên tìm kiếm cứu nạn, cho hay.

Nhà máy sản xuất kẹo sau vụ hỏa hoạn ở Serang, tỉnh Banten, Indonesia, nhìn từ trên cao ngày 22/11/2026. Ảnh: AP/Dziki Oktomauliyadi.

Theo Jajuli, công nhân cố gắng tiếp cận lối thoát hiểm phải đi qua các hành lang và khúc cua, trong khi vị trí cầu thang gần đám cháy có thể khiến việc thoát hiểm trở nên khó khăn khi ngọn lửa lan rộng khắp tòa nhà. Sự cố thang máy cũng có thể đã cản trở nỗ lực sơ tán.

Trong cuộc gặp với các gia đình nạn nhân ngày 23/11, ban lãnh đạo công ty đã xin lỗi và cam kết hỗ trợ cho các công nhân và người thân bị ảnh hưởng.

"Công ty sẽ chịu trách nhiệm giúp đỡ các nạn nhân và gia đình của họ", Giám đốc điều hành Steven Erwin Wijaya cho biết.

Cảnh sát đã mở cuộc điều tra hình sự sau khi tìm thấy bằng chứng ban đầu cho thấy sự bất cẩn có thể đã góp phần gây ra vụ hỏa hoạn.

“Chúng tôi đã tìm thấy dấu hiệu của một hành vi phạm tội liên quan đến sự cẩu thả”, Zain Dwi Nugroho, Phó trưởng cảnh sát Banten, nói với các phóng viên hôm 24/11.

Hơn 600 nhân viên cứu hộ, bao gồm binh lính, cảnh sát, nhân viên Hội Chữ thập đỏ và tình nguyện viên, đang tìm kiếm 8 công nhân khác vẫn mất tích trong tòa nhà 3 tầng này sau vụ hỏa hoạn.