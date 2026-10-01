Thông tin mới vụ bí thư xã bị phản ánh 'tụ tập ăn uống, sử dụng rượu bia trong giờ hành chính

Xác nhận có tham gia bữa ăn trưa

Ngày 1/10, Sở Nội vụ Quảng Trị thông tin kết quả xác minh ban đầu liên quan phản ánh của công dân về việc một số cán bộ có mặt tại quán ăn trong giờ hành chính ngày 28/8.

Theo phản ánh của ông Vũ Ngọc S., trú thôn Trung Đông, xã Hoàn Lão, khoảng 11h15 ngày 28/8, ông Nguyễn Trọng Tuyển, Bí thư Đảng ủy xã Đông Trạch, cùng hai hiệu trưởng trường THCS trên địa bàn là ông Trần Anh Tuấn và bà Hoàng Thị Gái có mặt tại một quán ăn ở thôn Bàu Bàng, xã Đông Trạch. Người phản ánh gửi kèm hình ảnh, đề nghị làm rõ việc chấp hành giờ làm việc và sử dụng rượu bia.

Tiếp nhận nội dung trên, Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện văn hóa công sở tỉnh Quảng Trị năm 2026 đã xác minh, kết hợp kiểm tra công vụ đột xuất tại xã Đông Trạch.

Lúc 15h10 ngày 11/9, đoàn đến trụ sở Đảng ủy xã nhưng phòng làm việc của ông Tuyển đóng cửa. Qua liên lạc, ông Tuyển cho biết đang trên đường vào làm việc với Tỉnh ủy Quảng Trị.

Hình ảnh người dân phản ánh cán bộ có mặt ở quán ăn trong giờ hành chính.

Làm việc với đoàn kiểm tra lúc 15h20 cùng ngày, bà Hoàng Thị Gái xác nhận có mặt tại quán ăn khoảng 11h10 ngày 28/8 và đã có báo cáo giải trình. Ông Trần Anh Tuấn cũng xác nhận đến quán khoảng 11h15, đồng thời có báo cáo giải trình.

Kết quả xác minh bước đầu xác định cả ba người có tham gia bữa ăn trưa ngày 28/8. Tuy nhiên, theo phân cấp quản lý cán bộ, cả ba trường hợp không thuộc diện UBND tỉnh quản lý.

Đối với ông Tuyển, thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Sở Nội vụ đề nghị báo cáo nội dung phản ánh để Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý. Với hai hiệu trưởng, cơ quan này đề nghị giao Chủ tịch UBND xã Đông Trạch tiếp tục xác minh theo thẩm quyền.

Bí thư xã từng thừa nhận đi ăn trước giờ nghỉ

Trước đó, Tiền Phong đã phản ánh vụ việc sau khi Văn phòng UBND tỉnh chuyển nội dung công dân phản ánh đến Sở Nội vụ.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Tuyển cho biết bữa ăn nhằm tiễn một người thầy đã nghỉ hưu trở lại TPHCM. Ông thừa nhận đi ăn trước khi kết thúc giờ làm việc buổi sáng là chưa đúng về giờ giấc, đã báo cáo cấp trên và rút kinh nghiệm.

Ông Tuyển phủ nhận sử dụng rượu bia tại bữa ăn. Ông Tuấn cũng nói chỉ uống nước vì buổi chiều còn làm việc.

Trong thông tin kết quả xác minh ban đầu được cung cấp, chưa có kết luận về việc ba người sử dụng rượu bia.

Ông Võ Hải Quân, Chủ tịch UBND xã Đông Trạch, cho biết địa phương đã xác minh sơ bộ để trả lời phản ánh. Theo ông Quân, thời điểm xảy ra sự việc là đầu năm học mới, các trường chưa tổ chức dạy học, sau 11h đã kết thúc công việc; cơ sở giáo dục có khung giờ làm việc riêng theo đặc thù ngành.

Ông Quân cho biết mình cũng tham dự bữa ăn nhưng đến sau. Theo ông, cán bộ, công chức xã không uống bia do buổi chiều còn làm việc; bia trên bàn là của những khách mời khác.

Theo Thông báo số 54 của UBND tỉnh Quảng Trị, giờ làm việc của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã và các đơn vị mang tính chất hành chính là từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30, từ thứ hai đến thứ sáu.

Riêng cơ sở giáo dục, y tế công lập, thủ trưởng đơn vị căn cứ quy định chung và quy định của ngành để quyết định khung giờ phù hợp. Vì vậy, việc xem xét phản ánh đối với hai hiệu trưởng cần làm rõ khung giờ thực tế được áp dụng tại từng trường.

Qua kiểm tra đột xuất, đoàn cũng ghi nhận một số cán bộ xã chưa đeo thẻ khi làm việc, đã nhắc nhở, chấn chỉnh và đề nghị Chủ tịch UBND xã quán triệt việc chấp hành giờ giấc, quy định đeo thẻ.