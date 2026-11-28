Theo People, ngày 26/11, Ryan Cho (29 tuổi, quốc tịch Singapore) đã nhận tội đối với 13 cáo buộc liên quan đến hành vi quay lén đồng nghiệp và bệnh nhân tại các bệnh viện ở Melbourne, Australia.

Cho bị bắt giữ vào tháng 7/2025 và ban đầu phải đối mặt với hàng trăm cáo buộc. Sau khi số lượng cáo buộc được rút gọn, nam bác sĩ thực tập đã nhận tội về các hành vi, trong đó có tạo hình ảnh riêng tư, sản xuất và sở hữu tài liệu xâm hại trẻ em, lắp đặt thiết bị giám sát hình ảnh.

Theo cơ quan chức năng, trong hai năm 2024 và 2025, Cho đã bí mật ghi lại hàng nghìn video về phụ nữ và trẻ em gái tại ba cơ sở y tế, gồm Bệnh viện Austin, Trung tâm Ung thư Peter MacCallum và Bệnh viện Hoàng gia Melbourne.

Ryan Cho đã nhận tội.↵

Tại phiên tòa, nữ y tá Courtney Sheehan cho biết vụ việc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và công việc của cô.

“Làm việc trong ngành y tế, chúng tôi đã quen với việc đối mặt với những hành vi xâm hại. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị một người trong chính ngành của mình đối xử như vậy”, Sheehan chia sẻ.

Nữ y tá cho biết kể từ khi phát hiện sự việc, cô không còn sử dụng nhà vệ sinh tại nơi làm việc, dù phải nhịn đi vệ sinh suốt nhiều giờ.

Trong khi đó, bà Belinda Franjic, luật sư bào chữa của Cho, cho biết thân chủ thực sự hối hận về những hành vi đã thực hiện và đang trong quá trình cải tạo.

Theo nữ luật sư, Cho bị cuốn vào những tưởng tượng về việc nhìn trộm người khác mà không nghĩ đến hậu quả đối với các nạn nhân.

Công tố viên Mark Gibson nhận định hành vi của Cho đã gây ra những tổn thương tâm lý đối với các nhân viên y tế. Ông cũng bày tỏ sự khó hiểu khi một người đã dành nhiều năm học tập, đứng trước cơ hội phát triển sự nghiệp, lại đánh đổi tương lai vì những hành vi này.

Ryan Cho từng được tại ngoại sau khi bị bắt giữ vào tháng 7/2025. Tuy nhiên, nam bác sĩ thực tập hiện đã bị tạm giam trở lại.

Dự kiến, tòa án sẽ tuyên án đối với Ryan Cho vào ngày 12/2/2027.