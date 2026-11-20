Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an thành phố Đồng Nai)

Nghiêm túc thực thi pháp luật

Nội dung báo cáo cho biết, Công ty Lâm nghiệp La Ngà được Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai giao và cho thuê 8.510ha đất rừng sản xuất, trên địa bàn xã Định Quán và xã Thanh Sơn, với nhiệm vụ chính là trồng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác rừng.

Năm 2026, công ty còn phải tập trung thực hiện các kiến nghị, kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai và các sở, ngành.

Công ty đã phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Nai xây dựng phương án xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đến từng đối tượng cụ thể. Cơ bản các hộ dân đã nhận thức được việc phải tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý đất đai và đã phối hợp công ty, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và tổ chức lại hợp đồng giao khoán.

Kết quả đến nay đã thu hồi diện tích đất lấn chiếm 253ha/300ha nằm trong kế hoạch. Tổ chức lại hợp đồng giao khoán 56ha với các hình thức thanh lý hợp đồng cũ, đưa về tự tổ chức sản xuất và ký hợp đồng giao khoán mới.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vấn đề trên, vẫn có một số hộ dân và đối tượng không chịu hợp tác, gây khó khăn. Công ty và chính quyền tại chỗ đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhưng một số cá nhân vẫn cố tình chống đối.

Xảy ra sự việc đáng tiếc

Đỉnh điểm vào chiều ngày 17/11 tại Văn phòng Công ty Lâm nghiệp La Ngà xảy ra vụ việc nổ súng. Theo báo cáo của công ty, khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, có 5 người gồm bà P.T.D. (ngụ xã Thanh Sơn), ông Nguyễn Thanh Tuấn (ngụ xã Định Quán), ông M.P.T. (ngụ xã Phú Vinh) và 2 người khác chưa rõ họ tên, tập trung trao đổi trước cổng đơn vị.

Trong nhóm người trên, bà D và ông T là những hộ dân được công ty cho rằng không hợp tác để nhận tiền hỗ trợ di dời cây trồng trên đất lấn chiếm, trả lại đất cho Nhà nước, sự việc kéo dài từ năm 2022 đến nay. Hai người này thường xuyên gửi đơn, thư khiếu nại đến nhiều nơi, gây khó khăn cho công ty trong việc thực hiện nội dung kết luận của cơ quan chức năng.

Đến khoảng 13 giờ 30 phút, ông Tuấn đến Phòng Văn thư công ty, đề nghị được gặp ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc, với lý do để trao đổi công việc. Thời điểm này, ông Cường và ông Đô Mạnh Thắng, Phó Giám đốc, đang bận làm việc với lãnh đạo Hạt kiểm lâm khu vực 4 nên chưa thể tiếp ông Tuấn. Sau đó, Tuấn trở lại khu vực trước công ty cùng 4 người nêu trên.

Khoảng 14 giờ 12 phút, Tuấn tiếp tục đi vào công ty, mang theo một túi xách, hướng đến nhà vệ sinh. Khi Tuấn đi từ nhà vệ sinh ra thì ông Đô Ngọc Lai, Đội trưởng Đội 5, thấy người này mang theo 1 khẩu súng và lập tức ngăn chặn nhưng Tuấn có lời dọa dẫm bắn ông Lai. Lúc này, ông Lai truy hô để mọi người chủ động cảnh giác. Sau đó, Tuấn mang súng chạy lên cầu thang, tới tầng 2 là nơi có phòng làm việc của ông Cường.

Nghe thấy tiếng súng, người lao động trong công ty tiếp cận khu vực tầng 2 thì thấy ông Cường đã bị bắn gục trên ghế tại bàn làm việc. Tuấn chạy xuống cầu thang và tiếp tục dùng súng uy hiếp, đe dọa sẽ bắn nếu mọi người lại gần. Sau đó, Tuấn sử dụng xe máy rời khỏi hiện trường.

Ông Cường được đi bệnh viện cấp cứu và công ty trình báo vụ việc với cơ quan công an.

Sau khi gây án, Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, dùng súng bắn vào đầu tự tử thì được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu, nhưng đã chết tại bệnh viện. Cơ quan công an thu giữ 8 viên đạn, 1 khẩu súng, 1 vỏ đạn và nhiều tang vật có liên quan.

Công an thành phố Đồng Nai đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Cũng theo báo cáo của Công ty Lâm nghiệp La Ngà, vào năm 2025, ông Nguyễn Thanh Tuấn thực hiện trộm cắp và vận chuyển gỗ tếch rừng trồng của công ty bị bắt quả tang. Sau đó ông Tuấn bị Tòa án nhân dân khu vực 7-thành phố Đồng Nai, tuyên tại bản án số 76/2026/HSST ngày 11/8/2026 về tội trộm cắp tài sản, là gỗ tếch rừng trồng phòng hộ do công ty quản lý.