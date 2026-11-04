Thông tin mới về vụ clip lan truyền trên mạng xã hội

Ngày 4-11, đại diện UBND xã Củ Chi cho biết Công an xã Củ Chi đã mời một số cá nhân liên quan clip lan truyền trên mạng xã hội đến để lấy thông tin. Công an xã Củ Chi phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM làm rõ việc phát tán các đoạn phim có dấu hiệu xâm phạm quyền cá nhân để xử lý theo quy định.

Qua xác minh, người phụ nữ trong vụ việc thường trú tại xã Củ Chi. Bước đầu cơ quan chức năng xác định người phụ nữ và người quay clip không phải là vợ chồng.

Clip về vụ việc lan truyền trên mạng xã hội thu hút nhiều tương tác, bình luận. Ảnh minh họa do AI tạo

Chiều 4-11, nạn nhân trong vụ việc đã xuất viện trở về nhà sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi. Đại diện gia đình cho biết, khoảng 2 ngày trước khi xuất hiện clip trên mạng, do suy sụp, cô gái đã uống thuốc ngủ. Gia đình phát hiện kịp thời và đưa cô đi cấp cứu.

Cô gái được xuất viện tạm thời để đến trụ sở Công an xã Củ Chi phục vụ công tác lấy lời khai. Nam thanh niên liên quan cũng được cơ quan công an mời đến làm việc. Gia đình cho biết sẽ mời luật sư để bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân.

Tối 2-11, các đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người mở cửa ô tô chất vấn hai người bên trong. Hai bên xảy ra tranh cãi, xô đẩy. Sau đó, nhiều tài khoản chia sẻ lại clip, cắt ghép hình ảnh và đăng tải, bình luận về những người trong cuộc.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Luật sư Đào Thị Bích Liên (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, theo điểm a khoản 1 Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, cá nhân lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị phạt 10 - 15 triệu đồng. Đồng thời, bị buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm theo điểm a khoản 3 Điều 95 Nghị định này. Theo điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định 330/2026/NĐ-CP, nếu bài đăng công khai thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình, đời sống riêng tư, gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cá nhân có thể bị phạt 10-20 triệu đồng. Trường hợp hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Làm nhục người khác”, theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015, với mức phạt cao nhất 5 năm tù. Theo LS Liên, Điều 32, Điều 34 và Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 quy định việc sử dụng hình ảnh, công khai thông tin đời tư phải tuân thủ điều kiện luật định. Người bị đăng tải có thể yêu cầu gỡ bài, chấm dứt sử dụng và phát tán hình ảnh, xin lỗi công khai, yêu cầu bác bỏ, cải chính thông tin sai sự thật, yêu cầu tòa án bảo vệ theo Điều 11, khoản 3 Điều 32 và Điều 34 Bộ luật Dân sự 2015. Tại Điều 4 Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025, cá nhân có quyền yêu cầu xóa, hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện và yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện biện pháp bảo vệ. Cá nhân có quyền yêu cầu bồi thường chi phí hợp lý để khắc phục, thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút và khoản bù đắp tổn thất tinh thần. Khoản bù đắp tinh thần nếu không thỏa thuận được thì tối đa là 10 lần mức lương cơ sở, ngoài các khoản thiệt hại khác được chứng minh, theo Điều 584 và Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015.