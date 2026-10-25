Thông tin mới về thanh niên rơi xuống vực sâu hơn 300 m ở Tuyên Quang

Sáng 25/10, bác sĩ Vũ Văn Đại - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang cho hay nam bệnh nhân bị rơi xuống vực sâu hơn 300 m ở Lô Lô Chải chiều qua đã xin ra viện.

Theo bác sỹ Đại, anh Thào Mí Sả (SN 2003, trú tại Yên Minh) nhập viện chiều tối qua, bị chấn thương nhẹ ở cột sống cổ. Sau khi được kiểm tra, điều trị, sức khỏe bệnh nhân ổn định và người này đã xin ra viện trong sáng nay.

Anh Sả được lực lượng chức năng chăm sóc y tế, vận chuyển đi bệnh viện. Ảnh xã Lũng Cú.

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 15h30 ngày 24/10, anh Sả gặp nạn tại khu vực điểm Cực Bắc, thuộc thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân đang ở khu vực taluy đường thì bất ngờ rơi xuống vực.

Phát hiện sự việc trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự trên các tuyến đường phục vụ du khách, Công an xã Lũng Cú đã phối hợp với Đồn Biên phòng, Trạm Y tế xã và người dân tổ chức cứu hộ.

Do địa hình hiểm trở, lực lượng chức năng phải di chuyển theo đường vòng để tiếp cận, đưa nạn nhân lên vị trí an toàn. Sau khi được sơ cứu ban đầu tại Trạm Y tế xã, anh Sả được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Văn để kiểm tra sức khỏe và điều trị.

Vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn tại các khu vực taluy đường, vực sâu ở những điểm du lịch vùng cao. Người dân và du khách cần tuân thủ hướng dẫn an toàn, tránh ngồi hoặc đứng tại mép vực, lan can hay những vị trí không bảo đảm an toàn để quay phim, chụp ảnh.