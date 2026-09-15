Thông tin mới về ôtô Lexus lạng lách, dừng giữa cao tốc dẫn đến tai nạn liên hoàn

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 15/9, tại Km 201 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (qua xã Phú Xuyên, Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, vào thời điểm trên, cả 3 xe ô tô di chuyển trên cao tốc hướng Hà Nội - Ninh Bình, làn sát dải phân cách giữa.

Khi đến Km 201 thì xảy ra va chạm liên hoàn. Thời điểm va chạm ô tô con BKS 29E-303.XX do tài xế C.T.N. (SN 1989) điều khiển, xe 16 chỗ BKS 35H-126.XX do tài xế T.N.L (SN 1975) điều khiển và ô tô Lexus BKS 30L-268.XX do tài xế N.V.Đ cầm lái.

Sau cú va chạm, cả 3 phương tiện bị hư hỏng. Vụ việc khiến ông N.Q.V. (đi trên ô tô con) bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai; bà Đ.T.H (SN 1967, đi trên ô tô khách) bị thương.

Clip ghi lại sự việc.

Đáng chú ý, chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video camera hành trình ghi lại sự việc.

Theo đoạn video, ô tô Lexus màu trắng liên tục có hành vi lạng lách, thậm chí dừng chặn phương tiện khác giữa đường. Sau đó vài giây thì vụ tai nạn xảy ra.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) có mặt tại hiện trường giúp đỡ người bị nạn và phối hợp với Công an xã Phú Xuyên giải quyết.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.