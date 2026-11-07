Thông tin mới về dự án Cảng thủy nội địa Giang Biên tại phường Việt Hưng

Phối cảnh Cảng thủy nội địa Giang Biên tại phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định số 6027/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần Cảng Giang Biên thuê 238.727 m² đất và 41.289 m² mặt nước tại phường Việt Hưng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng thủy nội địa Giang Biên.

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định tại Bản đồ sử dụng đất quy hoạch (QH-04) tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Cảng - Đường thủy lập tháng 6-2026, được UBND phường Việt Hưng phê duyệt kèm theo Quyết định số 1210/QĐ-UBND; Sơ đồ khu đất kèm theo Bản định vị mốc ngày 16-4-2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đây là đất sử dụng vào mục đích công cộng (Đất công trình giao thông) và mặt nước (sông). Thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký Quyết định cho thuê đất. Hình thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm và cho thuê mặt nước thu tiền hằng năm.

Phương thức cho thuê đất là Nhà nước cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 124 Luật Đất đai 2024 và điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15.

UBND thành phố Hà Nội giao Công ty cổ phần Cảng Giang Biên có trách nhiệm liên hệ với UBND phường Việt Hưng để rà soát, xác định diện tích đất chuyên trồng lúa (nếu có) trong phạm vi thực hiện Dự án. Liên hệ với các sở ngành để hoàn thiện các thủ tục có liên quan.

Thành phố giao các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài Chính, Xây dựng và các Sở có liên quan; cơ quan Thuế theo chức năng, nhiệm vụ được giao về chuyên ngành: kiểm tra, hướng dẫn Công ty cổ phần Cảng Giang Biên có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định.