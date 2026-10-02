Thông tin mới về đợt không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Hà Tĩnh

Dự báo, từ đêm 4 - 6/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, hiện nay (2/10), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đến khoảng đêm 4/10, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Hà Tĩnh.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3; vùng ven biển cấp 3, cấp 4, giật cấp 6. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 20 - 22 độ C.

Khoảng gần sáng ngày 5/10, vùng biển Hà Tĩnh gió chuyển hướng đông bắc mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh, sóng cao 2-3m.

Cảnh báo từ đêm 4 - 6/10, khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió mạnh, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.